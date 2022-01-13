國內近日新冠肺炎疫情較嚴峻，13日新增14例本土、51例境外共65例新增病例，繼稍早原訂1月15日、16日金門馬拉松延後辦理後，預計1月16日舉辦的Merrell 2022日月潭櫻舞飛揚環湖路跑則確定停辦。

以下是Merrell 2022日月潭櫻舞飛揚環湖路跑停辦公告：

由於新冠疫情升溫，原訂1月16日舉辦的「Merrell 2022日月潭櫻舞飛揚環湖路跑」確定停辦，特此公告。

邁入第9屆、由中華民國運動休閒推廣協會所舉辦的「MERRELL日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽」，去年因疫情延賽至本周日舉辦，今年共計4000名跑者報名參加，然而考量近日國內新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，並參考中央流行疫情指揮中心之大型活動賽事舉辦建議，依照防疫優先準則確定停辦，非常抱歉造成跑友不便，本屆參賽選手將依據退費辦法，退還50%報名費用，並寄送相關活動物資，請參賽選手填寫相關退費資訊。