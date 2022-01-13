全球海運巨頭馬士基近期股價再創新高，而台股的貨櫃三雄卻遭空頭狙擊，股價跌跌不休，其中陽明、萬海更殺破季線，三雄這波地板價要殺到哪裡，空手投資人何時能進場？專家表示，長榮前一波殺到85.5元，當時逼近年線82元重要支撐，若航運族群賣壓擴大，不排除再度回測年線，空手者建議站回季線再進布局賺價差，嚴守停利和停損紀律，不建議長抱。

農曆年前出口貨櫃運量、運價再現高峰，卻因Omicron確診延燒，導致貨櫃船短缺與塞港問題未緩解，貨櫃三雄2022年1月起釋出加船加班加艙計畫，涵蓋美東、美西、歐洲等主要貿易航線，總計運力近4,000TEU，海運市場第一季淡季不淡，旺季提早報到。

全球貨櫃航運龍頭馬士基創新天價，反觀長榮、陽明及萬海營收維持高檔，股價卻殺得兇猛。摩爾投顧分析師張貽程指出，馬士基股價從2021年1月到周四（13日），大約上漲了1倍，但是以台股貨櫃三雄的龍頭長榮為例，2021年1月股價只有44元，到了7月高點233元，足足飆漲超過5倍，可見台灣的航運股已經超漲馬士基非常多，現在拉回只是回到合理區間，並不代表馬士基創新高，航運三雄一定要往上走強，股價要客觀理性分析。

萬海和陽明今股價重挫破季線，終場收在168.5元（或4.26%）、105元（或2.78%），而長榮也下跌近2%、收在126元，下一道季線122元關卡就在眼前。

現階段貨櫃三雄底部是否浮現，投資人可逢低進場嗎？張貽程認為，三雄不排除回測「年線」240日均線的附近，因為上次長榮殺到85.5元，當時年線支撐在82元附近，他提醒，若航運股賣壓持續湧現，最慘地板價價到達年線位置，但並不代表一定會回測到年線，想重新進場或布局的投資人，不妨站回季線再進場布局賺價差，嚴守停利和停損紀律，不建議長抱。

貨櫃三雄去年12月營收，不約而同繳出淡季不淡成績。長榮12月營收522.25億元，年增112.47％，創歷史次高；陽明12月營收為351.07億元，年增108.13％，再創史上新高；萬海12月營收232.52億元，年增107.17％，寫下史上第四高。

貨櫃三雄2021年營收累計一舉突破兆元大關，高達1兆518.86億元。三雄去年第四季獲利、EPS可望再創新高，2021年三雄總獲利上看5000億元以上，各家EPS將有機會挑戰44～48元。