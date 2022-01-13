合歡山2車打滑相撞 女乘客無奈玩滑冰又被來車失控再撞

這場車禍真的「雪上加霜」！冷氣團來襲，合歡山水晶宮路段昨（12日）因路面結冰發生2車打滑擦撞，雙方當下談和解時將車輛暫停路中，還有乘客下車玩滑冰，沒想到稍後另1輛廂型車也因路面結冰，一路打滑直衝在路中的轎車，2場車禍接連發生，讓網友笑說真的是學上加霜，影片曝光引發討論。

臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」日前有網友曝光影片，影片前半段是1名合歡山上的女遊客在結冰的路面開心地滑冰，只見她側身滑了一段距離後摔倒，起身時因為路面實在太滑再次倒地，之後1輛廂型車直接從路面後方出現，並一路打滑撞上前方車輛，2輛車就在結冰路面上一起滑行一段距離。

合歡山2車因打滑擦撞，雙方當下談和解時將車輛暫停路中，還有乘客下車玩滑冰，沒想到稍後另1輛廂型車也因路面結冰，一路打滑直衝在路中的轎車。（翻攝自臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

影片中遭撞的白車後座之後有乘客逃下車，靠其他民眾攙扶離開；據悉整起事件發生在12日，合歡山水晶宮一處下坡路段當時先因為路面結冰發生1起車禍，不料雙方在談和解時沒有將車輛移至路邊，造成後方廂型車也因打滑再度撞上，該箱型車還是四輪傳動且已掛雪鍊仍打滑。

其他網友則留言，「在平地停路中間習慣了，現世報」、「真，雪上加霜」、「為什麼他們上山比其他人好玩」、「這種情況要怎樣談理賠」、「沒事停路中間幹嘛！閃開」、「沒裝備就上山，這也沒辦法，畢竟台灣人的改裝意識大多薄弱」、「為啥車子要停橫的？原來是上山想被撞啊」。