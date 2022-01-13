農業金庫統籌主辦都市更新聯貸案，13日與聖得福建設開發公司共同舉行6年期38.479億元都更聯貸案簽約儀式。農業金庫董事長吳明敏表示，政府大力推動都市更新，都更為近年不動產的重要發展趨勢，農業金庫積極配合重大建設，拓展各項業務，成為稱職的資金管理者。

該都更聯貸案由農業金庫統籌主辦，合作金庫、華南銀行、臺灣中小企銀、第一銀行共同主辦，台北富邦銀行、新光銀行參貸，在7家金融同業踴躍支持下，承諾金額達68億元，超額認購177％，最終以38.479億元結案，充分顯示農業金庫整合金融同業實踐企業社會責任，以實際行動全力支持政府推動都市更新政策。

該案基地面積1120坪，近捷運雙連站、民權西路站，規劃為地下5層、地上26層三棟SRC大樓，預計2027年底完工。聖得福建設開發公司規劃，該案為自辦都市更新案，因臺北市政府警察局為原地主之一，興建完成後擬採權利變換方式實施都更，部份作警察宿舍使用。

吳明敏指出，農業金庫是政策性的金融機構，獲利能力不是評估績效最重要的指標，但農業金庫積極拓展多元業務，為農業金融創造價值；在民間投資帶動房地產景氣下，農業金庫也延伸觸角，參股臺灣金融都更公司，先前曾參與臺鐵南港調車場公辦都更開發案、南港世界明珠、新莊中正路派出所等都更案；這次攜手聖得福建設開發公司這個十多年的老客戶，感謝銀行同業一齊協助。農業金庫首次擔任聯貸案統籌主辦行，有助於農業金融體系未來辦理都市更新之經驗並促進城市永續發展。