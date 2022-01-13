台灣燈會榮耀重返高雄並將於今（2022）年2月1日起盛大登場，以「光」串連愛河沿岸至灣區海洋流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心雙主場熱情迎賓，堪稱是史上最大規模的燈會展演活動，不僅迎接長達九天的農曆春節連假，也為即將到來的西洋情人節點綴浪漫氣息。值此歲末迎新春之際，晶英國際行館亦重磅推出豪華陣容，以年度限量、僅此一間「五十八萬元」之頂級客房專案奢華搶市，邀請貴賓於2月12日至2月14日情人節期間擇一晚入住全台最大總統行館、登船遨遊亞洲新灣區，於Ukai-tei Kaohsiung頂級私人包廂品嚐極上無菜單料理，及為款待貴賓悉心訂製的客房迎賓禮及備品、二十四小時私人管家司機等專屬尊榮禮遇，1月19日限時獨家開賣。

隨著多項國際建築及國家級指標場館落成，壓軸之都高雄優雅轉型並躍升為旅人最嚮往的海洋城市，位處奢華酒店一級戰區、步行即可抵達高雄港灣沿岸的晶英國際行館，為滿足並實現旅人對於頂級旅宿的所有想望，首次將全台最大、面積207坪的全樓層總統行館，結合亞灣區76呎遊艇巡航行程，以國王尊榮待遇為至高標準、獨家強勢呈獻史上最華麗客房專案：由行館禮賓司、貴賓服務、客房、餐飲等一線服務團隊領軍獻上如君王般的尊寵款待，邀您攜上摯愛登船遊港，在微醺及樂團演奏樂聲中度過閒適舒心的下午茶浪漫時光；客房專屬備品則有以金線刺繡克制金線刺繡縫製專屬姓名的柔膚超細纖維浴袍組，並備有日本夢幻美酒獺祭旭酒造最高等級酒款磨之先驅、晶英國際行館開幕紀念紅白酒與情人節浪漫花束，更可在翌日從容於房內享用早餐及延遲退房等專屬禮遇，無微不至的款待、無一處不細心的設想，皆為我們最珍視的貴賓而生。

頂級旅宿行程中的最大亮點莫過於享受極致餐飲的感動，晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung除了是UKAI在海外的首間據點，更是自1964年創立以來首度同時將三種不同飲食型態共同呈現的餐廳，並以極致餐飲市場定位的差異化優勢滿足高端客挑惕的味蕾，由專職於洋食領域的新任主廚Tanabe Yuki，及懷石料理Shimpei HIROSE領軍，於VVIP隱密私人包廂料理舞台展演UKAI極上無菜單料理，和洋雙強聯手共譜的絕美樂章勢必將再次掀起網路熱議，不僅為台灣餐飲再創新高度，也為來館貴賓獻上一生嚮往、三生難忘的五感沉浸式餐旅饗宴。