男星王力宏離婚後，被前妻李靚蕾揭穿真面目後演藝事業重創，在外界以為他已道歉事情告一段落，豈料，11日李靚蕾再指控王力宏試圖帶3男硬闖家門，消息曝光後再度引起社會大眾譁然；王力宏對妻小真實態度，早在2015年上節目時就洩端倪，連大陸綜藝一姐李靜見狀都愣了。

王力宏2013年和李靚蕾在美國登記結婚，隔年就有了大女兒，多了人夫和父親的身份，讓外界普遍認為他就是愛家好男人代表；2015年王力宏上大陸談話性節目《非常靜距離》介紹新專輯，主持人綜藝大姐李靜神來一問，「愛老婆和愛孩子有什麼不一樣？」

王力宏昔日上節目被問到有關妻小的問題，卻一心只想介紹新專輯，當下反應連主持人李靜都看愣了。(圖/ 摘自微博)

沒想到王力宏當下思考許久，摸了摸下巴，才冷靜地表示，「我的小孩才6個月大，還不會講話」，接著竟馬上把話題帶回新專輯，「但是新專輯，我寫了一首歌，叫〈In Your Eyes〉」；但李靜在王力宏疑似想轉移話題時，又追問「愛老婆嗎？」這次他則是瞪大眼睛回答「當然」。

李靜問王力宏「愛老婆嗎？」，王力宏只是瞪大眼睛沒有情緒起伏地說「當然」。(圖/ 摘自微博)

這段影片近日被大陸網友挖出，如今許多人看到王力宏當時反應都不感意外，下意識反應太真實，「完全不像是結婚1、2年的幸福人夫」、「連李靜都聽到愣了」、「人家問妻小你回專輯，當時還以為哥是認真賺錢的好男人呢，現在看真的笑了」、「王力宏就被逼婚啊，這種反應不意外」。

李靚蕾沉默三周後11日晚間在IG再控訴王力宏的誇張行徑，未經過她同意要帶3男硬闖家門，連孩子們都嚇哭，更嚴正表示，「原來台面上的道歉，不是真心的道歉，只是用來暫時平息輿論和讓我願意點到為止，既往不咎的手段」；如今雙方再度開戰，他們家務事何時會結束，也受到眾人關注。