金門高粱酒深受愛酒人士歡迎，尤其又以限量發行或是年份越久的酒款增值幅度越高。有網友最近挖出金門酒廠慶祝中華民國64年國慶的酒款，納悶放了這麼久還能喝嗎？有內行一看驚呼，「這個少說賣8萬」。

網友貼出47年前金門高粱酒，市價可能上看5位數。（圖／翻攝臉書）

1名網友在臉書「爆廢公社二館」發文貼出一張照片，稱自己在家中已經崩塌的土角厝中，挖到1瓶有年份的高粱酒，照片中瓶身看的出來有點「年紀」佈滿塵土，不過沒有地方裂損，花紋依舊可見，上面印有「慶祝中華民國六十四年國慶」，下面再打上「金門酒廠敬製」。從瓶身上的資訊判斷，這瓶酒迄今已有約47年的歷史。

原PO表示，這瓶酒並未拆封過，裡面雖然揮發了一點，但經搖晃後感覺至少還有約四分之三。

貼文一出後，底下留言不少識貨的行家，「好貨，不喝對不起自己，只有香、醇」、「有少一些是正常的，但具體還是要看怎麼保存的」、「這值，應該破萬了」、「這個少說賣8萬」、「不是不能喝，是捨不得喝」。

據了解，原PO貼出的這瓶酒為金門酒廠「64年 (1975年) 國慶紀念酒款」，容量分為500毫升和1000毫升，酒度濃度58±2度，原料為高粱、小麥，屬特級高梁，保存期日無限期，但市價方面仍須經由專業人士鑑定。