金門高粱酒深受愛酒人士歡迎，尤其又以限量發行或是年份越久的酒款增值幅度越高。有網友最近挖出金門酒廠慶祝中華民國64年國慶的酒款，納悶放了這麼久還能喝嗎？有內行一看驚呼，「這個少說賣8萬」。
1名網友在臉書「爆廢公社二館」發文貼出一張照片，稱自己在家中已經崩塌的土角厝中，挖到1瓶有年份的高粱酒，照片中瓶身看的出來有點「年紀」佈滿塵土，不過沒有地方裂損，花紋依舊可見，上面印有「慶祝中華民國六十四年國慶」，下面再打上「金門酒廠敬製」。從瓶身上的資訊判斷，這瓶酒迄今已有約47年的歷史。
原PO表示，這瓶酒並未拆封過，裡面雖然揮發了一點，但經搖晃後感覺至少還有約四分之三。
貼文一出後，底下留言不少識貨的行家，「好貨，不喝對不起自己，只有香、醇」、「有少一些是正常的，但具體還是要看怎麼保存的」、「這值，應該破萬了」、「這個少說賣8萬」、「不是不能喝，是捨不得喝」。
據了解，原PO貼出的這瓶酒為金門酒廠「64年 (1975年) 國慶紀念酒款」，容量分為500毫升和1000毫升，酒度濃度58±2度，原料為高粱、小麥，屬特級高梁，保存期日無限期，但市價方面仍須經由專業人士鑑定。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。