國內唯一低成本航空公司台灣虎航（6757）於去（2021）年12月28日向臺灣證交所申請上市，預計今（2022）年掛牌上市，籌資將用於機隊汰舊換新與擴大機隊。台灣虎航現有13架飛機，預計今、明年再各交付2架飛機，2027年將達到15架飛機。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，隨著各地疫苗施打率提升，各國邊境可望逐漸開放，邁入今年虎年，台灣虎航做好復航準備，透過和書法家董陽孜合作推出亞洲首架文字彩繪機「虎虎生風」機，宣示台灣虎航放眼未來的壯志。

陳漢銘也報名機師培訓課程，準備考取自用駕駛員執照（Private Pilot License），他表示，藉此精進航空相關的專業知識，對於未來在營運策略上也有助益。

台灣虎航資本額40億元，華航為最大股東、持股78.41％，其次為華信航空持股3.86％。台灣虎航2017～2019年每股獲利分別為2.86元、4.91元、4.04元，這二年營運受疫情影響，2020年虧損13.71億元，2021年前三季虧損16.39億元，全年營收為2.44億元，年減87.01％。

陳漢銘表示，面對疫情衝擊，台灣虎航除了2021年迎來2架A320 neo新機，並考量企業永續經營及品牌效益，向欣丰虎航購回「台灣虎航」品牌所有權，成為全世界唯一使用此品牌的航空公司，去（2021）年11月17日開賣2021冬季班表部分航線，正式宣告重返天際。

台灣虎航2014年9月26日開航，是我國第一且唯一的低成本航空公司，航點遍布日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓等多個國家，是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空公司。