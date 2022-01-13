111年春節連假將至，交通部高速公路局參考近年春節連假數據，規劃高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控等疏運措施，建議初一至初三南向用路人下午再上路、初三至初六北向用路人上午出發，可避免路上塞車。

高公局預估，今年春節連假較好走的時段，2月1日至2月3日（初一至初三）南向用路人，可利用下午13時後的時段；2月3日至2月6日（初三至初六）北向用路人，利用上午12時前的時段。

其中，2月3日、2月4日為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，部分北向路段如國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段，有可能壅塞至隔日凌晨，因此建議北返民眾可提前於上午出發或延後至初六上午時段出發。

另假期間，高公局於國1、3、5實施高乘載管制措施，包括2月3日至4日每日下午1時至晚間6時，國1高雄端至湖口、國3九如至大溪，各交流道的北向入口；2月3日至6日每日下午2時至晚間9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口。