一名女網友分享，日前一個晚上連續被2個男老闆告白，要求她當女朋友，她拒絕後，其中一人直接打視訊電話要求聯絡，另一人甚至求歡不成，倒過來攻擊她的性向不正常，讓她超級傻眼。

女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，透露自己是位女同志，日前在一個晚上被2個不同的男老闆暗示求歡，其中一位水電行老闆突然用通訊軟體Messages打視訊電話給她，訊息則劈頭就說，「喜歡你」、「找你工作」、「以後當男女朋友」，她清楚表明自己已有另一半，且對方的年紀可以當她爸，這樣真的不好。

原PO續說，另一位則是工作遇上的男老闆，同樣暗示她想交往，她亦清楚表明自己是同志也有另一半後，對方竟回覆「還好我正常只喜歡女生」，讓她聽了火冒三丈，詢問對方難道覺得女生喜歡女生不正常？對方則再回，「呵呵，泡不到妳當然不正常」，語氣輕浮的讓原PO直呼，真的非常傻眼。

文章曝光在網路上後，迅速引起網友討論，不少網友氣憤回應，「噁男只會這樣說話糾纏」、「追前一套，追不到又一套，馬上就看出一個人的人品活該他單身」、「工作上要遇到這種的真的會覺得很賭爛」、「沒機會就酸人，這度量還當想當老闆」、「是我一定噴他，我是雙性戀每個人都有自己的所愛 就討厭那種說話不過腦子的」。