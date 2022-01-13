在八字命理中，有著「十年一大運，五年一小運」的說法，每個人的命運不盡相同，也各有造化，雖然命是固定的，但運不是一成不變的。命不好的人遇見了好運，也會順風順水；而一個命好的人，遭遇不好的運氣時，也會倒霉透頂，難以施展才華。運勢命理網站「知命命理」分享，人生中有5個時間點可以改變運勢，如果能把握機會，說不定就能擁有一段嶄新的生活。

▍1.結婚

婚姻是人生中的大事，夫妻間能否互相扶持，對兩人的運勢都影響深遠。有些人的運勢在婚前、婚後差距很大，婚後運勢轉好的，可能是因為夫妻間八字相符，能旺夫或者旺妻，或者結婚良辰吉日選的好，以及各類家居風水環境比較良善。

▍2.搬新家

搬新家後，周邊的居住環境、氣場產生變化，運勢自然也會隨之改變。因此購房是人生中的大事，選擇房子的時候要及時發現房子的風水缺陷，一些不好改動的問題，比如朝向、戶型等，若有不良風水格局，盡量不要妥協入手。租房子也是同理，若在租房子期間總是霉運連連，做事不順的話，就得要從身邊環境風水找問題了，及時更換租房比較好。

▍3.換工作

家庭和事業是人生的兩大重點，換工作包括行業與方位地方的轉變。當你找到一個好工作時，在入職後不僅財運提升，各方面都順風順水了，那就代表你把握了這個時運機會，選擇了適合自己的氣場環境，由此環境就能旺人運勢。

▍4.結交貴人

除了自身的原因和環境因素，能不能遇到貴人也是一種能力。有時候認識了重要的貴人，人家願意提攜你一把，之後的路順勢越走越好，正說明這個轉運之際已然把握住了。

▍5.改名字

姓名是人的第一張名片，最常見的就是演藝圈中，很多人在改名之後一炮而紅，被人們所熟知。許多人覺得改名字很麻煩，其實改名字並不需要修改什麼，只要另一個名字多被他人叫到，你自己也認可這就是你的名字，就具備生命力，對運勢起到一定作用。

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