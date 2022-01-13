為守護市民安全，台中市長盧秀燕去年底加碼第二預備金1000萬元，增購將近4萬只住警器，提供符合資格民眾申請安裝。盧13日出席「守護市民好助力，千萬安裝住警器」活動中表示，台中市自2020與2021年投入3341萬4300元，6都最高預算購置住警器，鼓勵民眾踴躍申請，平安過好年。

「提前預警、降低死亡率！」，住警器記者會暨宣導活動於北區集玄宮舉行，記者會結束後，盧秀燕前往鄰近1處民宅，親手為市民安裝住警器。盧指出，根據美國及日本調查資料顯示，有安裝住警器的住家比未安裝者，火災死亡人數減少約40至50％，將近一半，顯示住警器對於居家防火有極大助益。

盧秀燕表示，依照消防法規規定，居住在5樓以下透天厝及老舊公寓的市民，應自行購買、安裝住警器，但為提高全市住警器安裝效率，提升居家防火安全並減輕市民負擔，消防局動支市府第二預備金1000萬元，增購近4萬只住警器，

盧秀燕指出，持續推動2020至2023年，4年中程計畫，每年編列800萬元，109及110年共1600萬元，並積極爭取其它機關經費741萬4300元，總計全市自2020與2021年共投入3341萬4300元購置補助住警器。

盧秀燕說，依照消防法規規定，台中市5樓以下老舊集合式住宅，不需要設置滅火設備，但有鑑於去年高雄發生城中城大火案例，消防局同樣動支市府第二預備金100萬元購置滅火器，協助居住在5樓以下老舊公寓的居民安裝滅火器，期望透過這項行動補助方案，讓市民加強預防火災、注意安全。

盧秀燕提到，這段期間，消防局會陸續協助市民申請安裝住警器，對象為消防法規規定的5樓以下透天厝及老舊公寓居民，呼籲目前未申請住警器者，可到住家轄區消防分隊申請免費住警器1只；她也建議民眾可在家中房間、客廳、廚房、神明廳、走廊樓梯間等處各安裝1只住警器，才能在最短時間內偵測到火災發生，提前預警、降低死亡率。

消防局說，台中市自2018年至今發生66件住宅火災，因為安裝住警器，火災初期偵測到煙與熱，會發出高分貝警示聲響，使屋內民眾及早發現火災、應變逃生，將財產損失或人命傷亡可能性降到最低。