陸委會日前批評《我們同唱一首歌》是「統戰歌曲」，參與該首歌曲演唱的台灣藝人包括蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農，對於參與該首歌的台灣藝人是否觸犯兩岸條例第33條之1？陸委會副主委邱垂正今（13日）表示，「台灣社會自有公評」。

邱垂正指出，台海之聲、看台海是中共中宣部領導的中央廣播電視總台的官方廣播局網路媒體平台，專責對台進行統戰宣傳任務。

邱垂正續指，中共慣用兩岸歷史文化淵源，刻意操作兩岸同屬一中的政治框架，將藝文創作作為其意識形態、政治工具的宣傳。對於《我們同唱一首歌》此首統戰歌曲，背後政治意圖，兩岸民眾心知肚民。

他更稱，雖中共主張兩岸人民應心靈契合，但此首統戰歌曲，「內容老套，無法觸動人心的政治宣傳，只會讓台民眾感覺格格不入，徒增反感而已」。

對於部分國人參與此一製作行為是否妥當，邱垂正僅說：「相信台灣社會自有公評」。

邱垂正最後提醒台灣演藝人員與業者，如果赴大陸發展，應該審慎評估陸方影視環境的相關風險，並考量台灣的社會觀感，不宜配合中共政治立場，促其對台進行統戰宣傳。與陸方進行合作行為，兩岸條例已有相關規範，再次提醒國人赴陸就業生活應遵守台灣法令規定，避免從事影響國家安全與利益的行為。

兩岸條例第33條之1規定台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得為下列行為：一、與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構） 、團體為任何形式之合作行為。二、與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及政治性內容之合作行為。