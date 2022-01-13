長虹(5534)林口豪宅「交響苑」特別邀請到2020東京奧運奪下羽球男雙冠軍李洋、王齊麟來代言，董事長李文造指出，希望公司也是營建業中的冠軍，他直言，現在是賣房子容易、買地很難、要蓋房子更是難！

面對營建業缺工問題嚴重，李文造說，台商回流需求、經濟基本面佳，廠辦、商辦市場需求熱絡，現在缺工問題很嚴重，粗工可以用外勞來解決，但技術工就很難取代，電子業廠房需要趕工完成，比較會大幅加碼薪資吸引工人，個案工期拉長受害的是營建業。

關於2022年房市，李文造則是認為會「量平價穩」，前陣子南部房價漲勢比較大，台北漲幅很少，今年預期南部房市價格會持平表現，但在缺工及造價高漲支撐下，也沒有跌下來的可能性，台北則是有緩漲的機會。他說，今年房市的量能不會很熱，北台灣會呈現慢慢熱起來的情形。

長虹2021年全年度營收年減逾4成，李文造指出，這是因為營建入帳採全部完工法，2022年營收會緩步回升，2022年度推案量會維持在百億元左右，應該會比2021年多一些，至於股利政策，他則說，還是會很穩定。他說，公司將會在林口推出總銷上看百億元的商辦案，這是首次在林口推出小坪數的商辦，對銷售抱持樂觀看法。

長虹董事長一家人對羽球運動都十分熱愛，長期耕耘羽球運動，支持選手不遺餘力，董事長李文造和李洋的父親也是很好的朋友，2021年12月月三讀通過修正「國體法」部分條文之後，公務員身份可以接受商業代言，長虹建設邀請李洋、王齊麟代言房產，兩位國手看好林口區域的未來性，也各買下一戶。