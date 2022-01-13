瑞士衛浴產品製造商Geberit周四公布了近22年來最強勁年度銷售成長表現。客戶受到疫情干擾，居家時間更長，紛紛選擇改善家中設備，包括汰換管線和更新衛浴產品。

該陶瓷馬桶、淋浴設備，和其它營建產品製造商公布去年銷售增加16%，來到34.6億瑞士法郎(約為37.8億美元)，該成長率亦為公司自1999年上市以來最佳表現。

Geberit將此一增長歸因於民眾在疫情期間改善家中環境，以及營建業客戶的貢獻。

該公司表示，從2020年下半以來開始展現好業績的趨勢顯示，Geberit已經從新冠傳染病相關挑戰中走出來，表現更為堅強，並獲取市場份額。另外，儘管供應鏈的挑戰仍相當大，該集團仍有能力確保產品供應。

Geberit的產品常被用於建築業的新建或改建計畫中，因此常被視為是營建業景氣的風向球指標。

該公司去年第四季銷售增加6.7%，為7.73億瑞士法朗；並預計其EBITDA(稅息折舊攤銷前獲利)的利潤率應在31%，與前一年同期相同。

Geberit預計在3月9日公布財報。

由於受壓抑需求獲得復甦，建築業在2021年成長加快，許多建築工地重新啟動。

然而由於不確定性的增加，Geberit無法對2022年的原物料價格和整體營建市場做出展望預測。

Geberit股價在周四早盤下跌4.2%。