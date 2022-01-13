旅日台籍女星「咖滋咪」（パンちゃん）本名為潘家儀，原是台灣Cosplay女神，6年前赴日本以寫真女星的身份出道，發行的DVD還曾攻下排行榜冠軍；後來她更自己開公司，跨足區塊鏈、IT產業，被譽為「最美社長」。日前咖滋咪曬出多張美照，打卡地點位在日本泡湯名勝「淺間溫泉」，並以細肩帶白洋裝露出她的G級UU美麗事業線，「中空地帶」令網友大讚，套房派頭之闊也令人驚歎：「不愧是社長」。

咖滋咪穿著一件細肩帶純白洋裝，長裙及針織紋理更凸顯她的窈窕身材，為保暖還加上同款設計短上衣，剛好與洋裝的淺Ｕ型開領「遮不住」胸前春光，形成一塊類似「開口笑」的中空地帶；第一張照片她雙手上舉，更讓人感受到G級UU「藏不住」的雄偉感；第二張照片咖滋咪坐在紫藍沙發上雙手後撐，表情萌樣展現小女人的柔情感。

第三張照片咖滋咪將短上褂脫掉，用雙手及後腰倚靠在「中島式廚房」上，細肩帶及挺出的雪乳展顯解放感；第五張照片是她穿著黑色長秀洋裝的背影，只見咖滋咪坐在一張能容3~4人的大白床上，從牆邊攝來的角度可見房間坪數之寬闊，就算不是總統級套房也肯定差之不遠，面前的七扇落地窗可眺望當地風景，一個畫面便盡顯「社長級旅宿」的派頭。她的打卡地點在「松本十帖 松本本箱」，是日本泡湯名勝「淺間溫泉」的有名飯店。

咖滋咪用日文寫道：「新年快樂！答案，我會把它放在故事中。」並hashtag「#金髮女子」等；藍勾勾網美田以熙說：「這裡好美喔～～當然妳也很美（有不美過嗎？）新年快樂欸欸欸，希望我們能很快出來」，網友也大讚並祝福：「新年快樂！」、「祝事業蒸蒸日上，愈做愈旺」、「哇喔 好美 辣辣 性感 迷人」、「金髮很好看」、「好大大大的床~~~」、「針織破壞力拔群」、「不愧是社長大人，好大的房間啊～」。

咖滋咪赴日發展如今跨過6個年頭，她開設的公司年營業額高達5億日幣（約新台幣1.27億元），並已經在東京買下2棟公寓，其中一棟甚至在高級地段六本木之秋 （Roppongi hills），她在節目上也坦言，根本沒過自己能在日本發展到現在的地步，以前剛來到日本還會被嘲笑外貌，現在廣告遍布電車車廂，「聽到有日本人跟我說我的廣告很夯，誇我漂亮，我很開心。」過去的打拚總算苦盡甘來。