基隆市仁愛區基隆隧道為雙線單行道路，附近設有幼稚園，是許多長者、幼童返家必經之路，但人行道空間狹小、淨寬不符標準，造成行人通行不便，地方盼有一條舒適安全回家的路。議員童子瑋去年11月總質詢時要求市府能拓寬改善。工務處回應，已向內政部營建署申請規畫經費，將立即改善缺失。

基隆隧道位在仁愛區英仁里，裡頭雖設有人行道，但淨寬僅75公分，除了不符標準，許多行經市民也感到不便，此外，因隧道附近有幼稚園，多數長者和幼童上、下課時，會在此通行，市民認為，路幅和圍欄有安全疑慮，希望能盡速改善，有安全道路可以步行回家。

童子瑋去年11月在市長施政總質詢提出，隧道不僅老舊、人行道狹小，其護欄材質也有疑慮，甚至有些體型較寬大的民眾可能還無法行走，他提及，日前勘查時，正好遇到一名老奶奶帶著孫子要走入隧道返家，對方手拿著書包、棉被，只能小碎步通行相當不便，甚至擔心幼童不小心撞到一旁護欄引發危險，要求市府立即改善。

童子瑋提出建議，將車道縮減、拓寬人行道，不僅能將空間還給行人，也能改善此路段車禍發生率，此外，隧道內也有環境髒亂、地面破損、護欄材質鋒利等問題，希望相關設備也能一併修繕，包括排水設備、設置阻擋護欄等，讓民眾有安全回家環境。

基隆市長林右昌當時於議會承諾會請相關單位到場會勘研議，近日傳出好消息，工務處養護工程科長簡翊哲表示，人行道確實過於狹小，只能一人通行，空間不夠友善，目前已向內政部營建署申請400萬計畫經費，等經費下來後，會立即規畫，並找工程經費改善。