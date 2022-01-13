新台幣匯率升值迄今仍看不到盡頭，13日的匯價再創下一週多以來新高，對此不具名的大型金控高層認為，除了台灣已漸脫離「匯率貶值才對出口有利」的迷思之外，新台幣匯率升值對台灣除了有助於對抗通膨之外，還有五個優點，將分別反映在產業升級、擴大GDP在國際間的比較，同時亦有助於吸引國際專業人士來台，甚至還會為台灣在國際貿易市場帶來「公平競爭」的形象，同時也將使企業的海外投資成本降低。

金控高層對於所謂「公平競爭」形象分析，由於新台幣匯率升值，也證明了台灣並沒有用貶值來協助出口，因而能使國際更為消除台灣先前匯率操縱的疑慮；尤其是在匯率升值的情況下，還能創造貿易出超，也會讓美國等其他國家更為心服口服，不會認為台灣是以貶值來提高國際出口競爭力；此外，台灣向美國等國家購買軍事武器設備，因為匯率升值，實際成本也會降低，等於國防經費「自動打折」，同時也有助於台美關係及台灣強化軍事國防安全。

除此之外，新台幣匯率升值，反而使進口國外機器設備的成本能降低，這對資本密集、大量仰賴國外機器設備進口的高端產業發展相較更為有利，因此能有助於產業升級。

而對於台灣的GDP在國際間的表現也會有正面加分作用，倘若國民生產毛額是以新台幣換算成美元，新台幣匯率升值之後，等值美元也會增加，這不只是台灣整體GDP，連同人均GDP也會因此顯著成長，亦再度對台灣的國際經濟社會地位帶來加分作用。

金控高層也進而對此分析，台幣升值亦有助於吸引國際級高階人才來台，一方面使台灣企業付出的實際成本因為匯率升值而降低，另一方面領取新台幣的這些國際級高階人才，因為匯率升值而發揮了「自然加薪」作用、購買力也增加，因此相當有助於國際引才。