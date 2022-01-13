今日本土增加14例，其中聯邦銀行行員遭居服員客戶傳染，造成13名行員染疫，金管會緊盯。金管會銀行局局長莊琇媛13日在2022年新春記者會指出，聯邦銀總經理13日一早就已與金管會通報確診人數與因應方法，聯邦銀強調，確診客戶雖然曾拿下口罩但是為了開戶作身分驗證，莊琇媛表示，必要時會請銀行公會研議不脫罩下作身分確認，她也鼓勵民眾多使用零接觸的數位存款帳戶、純網銀。

莊琇媛指出，聯邦銀今早已打給金管會通報行員染疫情況與因應，沒有確診的行員送防疫旅館隔離、確診者送醫院，聯邦銀行與桃園市府皆已對該分行做徹底消毒，該分行將暫停營業到本周五，下周一（17日）重啟營業，會請附近分行人力支援，而附近分行也對行員做大規模檢測，目前採檢都呈現陰性。

對於外傳居服員是因為拿下口罩數鈔形成破口，莊琇媛指出，聯邦銀行有調監視錄影帶，客戶雖有拿下口罩，但是為了開戶作身分認證，不是為了數鈔。

外界質疑，目前銀行櫃檯作身分驗證要脫口罩，在疫情下是否研擬替代方案，莊琇媛表示，目前規定沒有這麼仔細，行員在作身分驗證時會要求提供證件，不過，防範的方式還有很多種，像是戴防護面罩就是其一，或是採指紋、聲紋等方式，必要時請銀行公會研議「不脫口罩下確認是客戶本人」。

莊琇媛表示，現在銀行開戶方式多元，除了面對面開戶外，現在也有數位存款戶、純網銀的設立，不用面對面，民眾可善用零接觸開戶防止感染。

金管會主委黃天牧表示，目前金控、銀行都已自行加強防疫措施，若是有像去年提高到三級警戒的話，相關因應措施會視情況實施、適度應用。像去年北市、新北市疫情熱區分行就可在符合條件下「調整或縮短每日營業時間」。