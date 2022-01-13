印度與中國昨天就邊境對峙問題舉行第14輪軍事談判。印度媒體今天報導，會議和前一輪談判一樣，沒有取得實質進展。

第14輪談判昨天在印中接壤的東拉達克區（Eastern Ladakh）的中方控制區舉行，由雙方准將級前線指揮官主持，焦點在於溫泉區（Hot Springs）解除對峙。

印度軍方迄今未發布任何聲明。印度報紙Mint引述消息人士報導，這一輪談判持續13個小時，但未能取得實質進展。

報導說，印方提出的「建設性建議」未獲中方接納，但中方也未能提出具「前瞻性」的看法。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，雙方決定繼續尋找彼此可以接受的辦法，來解決兩軍在拉達克區的對峙，預料下一輪的談判很快就會舉行，以延續討論的動能。

在第14輪軍事談判舉行的前幾天，印方指責中方在班公湖（Pangong Tso）一帶造橋，以及將阿魯納查省（Arunachal Pradesh，中方稱藏南）的15個地方改名。

雙方於去年10月10日舉行第13次軍事談判，會後相互指責對方提出不合理要求，談判陷入僵局；據媒體報導，印方希望各自退兵到前年6月加萬谷（Galwan Valley）衝突之前的原本駐紮位置，但中方要求維持新的現狀。

2020年5月，印方指責解放軍大規模越界，中方則指責印方在爭議區鋪路，雙方開始對峙；6月時，雙方士兵在加萬谷持棍棒及石塊打鬥6小時，印方有20名士兵喪生，中方則未公開相關傷亡人數。

衝突發生後，新德里凍結與北京的雙邊關係，但雙方仍啟動外交及軍事雙軌談判，盼解除在5個主要衝突地點的對峙。然而在班公湖南、北岸和戈格拉（Gogra）等處對峙解除之後，談判就陷入僵局。

據媒體報導，目前兩軍各部署5萬至6萬人在邊界的敏感地點。

另一方面，印度陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）日前曾表示，中方已在爭議邊境大舉增兵及興建基礎設施，印度已做好與中國長期對峙的準備。