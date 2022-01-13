參山處從16日起於松柏嶺遊客中心、21日於南庄遊客中心、23日八卦山脈生態遊客中心，邀請多位書法名家現場揮毫贈春聯。（參山國家風景區管理處提供／黃國峰台中傳真）

參山處從16日起於松柏嶺遊客中心、21日於南庄遊客中心、23日八卦山脈生態遊客中心，邀請多位書法名家現場揮毫贈春聯。（參山國家風景區管理處提供／黃國峰台中傳真）

參山風景區「福虎生豐」迎新春，春節期間交通部觀光局參山國家風景區管理處旗下六大風景區遊客中心，獅山、南庄、梨山、谷關、八卦山脈生態、松柏嶺等及梨山文物陳列館，將結合在地表演團體與工藝師，舉辦一系列展演與手工DIY活動，參山歡迎闔家光臨，享受芬多精之旅，詳情請上趣遊參山粉絲頁了解相關資訊。

參山處指出，春節前分別邀請多位書法名家現場揮毫贈春聯，1月16日於松柏嶺遊客中心、21日於南庄遊客中心、23日八卦山脈生態遊客中心，請遊客把握機會。

接下來是重頭戲，參山處指出從2月1日（初一）到2月6日（初六），6大遊客中心展開一系列活動，梨山風景區部分，將舉辦一系列泰雅原民同樂活動，梨山遊客中心在2月1日（初一），由在地泰雅青年組成的「山羊樂團」，以木箱鼓、吉他等樂器熱鬧開場展演，2日（初二）一直到5日（初五）共5天，有一系列泰雅手工藝品及原民特色茶席品茗。谷關遊客中心也從2月1日（初一）5日（初五），天天都有絹印免費教學，還有原民風悠遊卡袋、零錢包或鑰匙圈製作等，相當應景。

參山處代理處長曹忠猷強調，梨山賓館旁尋梅園到攬勝樓的希利克森林步道全長約600公尺，沿途鳥類、昆蟲、蝴蝶種類繁多，充滿自然野趣；而去年12月受好評的梨山山谷燈光節活動，主要燈組將延展至2月15日元宵節當天，讓遊客新春期間到梨山仍可感受歡慶年節的氣氛。

松柏嶺遊客中心從初一到初三準備百份茶袋，提供遊客環保DIY茶香袋冰箱貼製作。該中心也邀請南投縣知名書法家謝坤山，同步展出書藝陶刻作品，「茶薰六覺體驗區」還有大碗公盛茶湯，進行臉部薰蒸及茶面膜SPA體驗，提供視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺及意覺等特殊六覺饗宴。

八卦山脈生態遊客中心則從2月3日（初三）到2月5日（初五）一連3天，推出匠心獨具的「環保DIY-公主的高跟鞋」手工藝製作。參山處建議，來八卦山也可以順道到田中森林公園享受森林浴、走路到鼓山寺祈福，順訪地知名景點「田中窯燒貓村」，再到田中鎮市區品嘗知名的豆花、蒸餃、鍋貼等排隊美食。

獅頭山風景區部分，南庄遊客中心，天天舉辦手工編織教學DIY活動，教學、材料均免費，編織材料就地取材；遊客做完手工編織，還可就近到南庄老街附近網紅打卡新景點「東村宿舍」，穿和服逛客家大街。

參山處指出，獅山遊客中心旁的藤坪生態園區內藤類50餘種以上、蕨類有80多種，是豐富的生態教育園區，適合親子健走、吸取芬多精。此外，從台三線轉入124乙線往南庄方向，還有正綻放的山櫻花，美景如置身日本。在此過夜，猶如搭機出國旅遊。

因應疫情，參山處相關活動內容及時間將作適度調整，可先向旅遊目的地的遊客服務中心洽詢，或請上交通部觀光局參山國家風景區管理處官網與【趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山】臉書粉絲專頁查詢。