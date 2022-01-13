禾馨醫療集團捲入詐保風波，左為禾馨醫療集團創辦人蘇怡寧，右為禾馨醫療營運長林思宏。（合成圖，中時資料照）

風波不斷的知名「禾馨醫療集團」於13日又遭檢警機關發動大規模搜索，刑事局偵七大隊報請台北地檢署指揮偵辦，檢警今天搜索禾馨新生、內湖等北部5間診所及相關住處共29處，據了解，檢警預計約詢集團營運長林思宏以及多名醫師、護理師、病患到案釐清。

貴婦、政商名流最愛的禾馨婦產科於108年被爆涉嫌在孕婦自費照超音波後，要求孕婦交健保卡浮報點數，溢領1500萬元，經執行長蘇怡寧坦承犯行，臺北地檢署同意給予緩起訴處分。然而，今日又爆發該集團有多家診所疑涉出具不實的醫療診斷證明，讓產婦向保險公司申請醫療給付，涉嫌詐欺等罪嫌。

經本報調查，網路上甚至早已流傳有保險業務員「教學」產婦如何「養成剖腹產」，也有網友在保險社團中提到「這家婦產科本來就以費用名目特別多」出名。

而「禾馨醫療集團」人紅是非多，近來風波不斷。108年間禾馨婦產科爆發涉嫌詐領1500萬元健保費案後，去年間禾馨診所又爆發「疫苗關說案」、以及因為違法幫關係企業、上櫃公司慧智基因員工等非機構內人員施打，遭裁罰230萬元；又在上月，執行長蘇怡寧更是遭週刊爆料於任職臺大醫院期間，涉嫌利用親生妺妹當人頭逃漏稅，然而檢舉人竟是蘇怡寧父親。今日風波不斷的禾馨醫療集團又遭檢警機關以大動作搜索，後續偵查結果備受矚目。

禾馨婦產科今日於臉書粉專、IG上發佈【緊急停診公告】，表示「因系統維護作業，懷寧、新生、民權、桃園院區早診停診」，禾馨懷寧婦產科診所也貼出公告，禾馨醫療集團執行長蘇怡寧醫師今日晚診停診。