由屏縣府成立的「智青農事培力坊」迎來採收期，身障學員13日下田採九層塔、摘玉米，陪同在側的縣長潘孟安頻誇讚。（謝佳潾攝）

由屏縣府成立的「智青農事培力坊」迎來採收期，身障學員13日下田採九層塔、摘玉米，陪同在側的縣長潘孟安頻誇讚。（謝佳潾攝）

由屏縣府成立的「智青農事培力坊」迎來採收期，身障學員13日下田採九層塔、摘玉米，陪同在側的縣長潘孟安頻誇讚。（謝佳潾攝）

去年屏縣府成立「智青農事培力坊」後，歷經5個月的等待，終於迎來採收期，身障學員13日下田採九層塔、摘玉米，盡展一身好本領，陪同在側的縣長潘孟安頻誇讚，農事坊的身障朋友是農民遇上農忙缺工時的最佳合作夥伴。

潘孟安指出，去年8月縣府在潮州已廢校的潮東國小崙川分校成立「屏東縣智青農事培力坊」，並聘請專任就輔員協助身障孩子們農事工作職能，就是希望他們能從被照顧者變成有能力照顧自己的人，而今看著學員們從整地、播種、澆水到除草、採收，樣樣都能自己來，非常感動。

「我會摘菜了！」身障學員說，還沒到農事培力坊前，都是在家待著，沒有生活目標，直到培力坊後，每天都會按時起床搭車到培力坊，很喜歡跟其他學員一起在田間工作，互相幫忙，雖然有時氣候炎熱，但生活卻很充實。

對此，潘孟安感動道，他能感受到學員的努力與喜悅，他向學員保證，只要認真學習，未來不用怕沒工作，也不用擔心農產品的通路問題，未來農場種植的蔬果將結合大店長聯盟的通路銷售，不怕賣不出去，例如九層塔會有竹林有機農場協助收購。

此外，他也大力替身障朋友宣傳、為他們的工作能力背書，他說，屏東縣為農業縣，農忙時非常缺工，在農忙期間，智青農事培力坊的學員可以為勞動市場增加農務工，也能自力工作，希望大家能給身障者更多元的就業機會。

屏縣府表示，身心障礙朋友若對農務工作有興趣的話，目前還有名額，歡迎加入屏東縣智青培力坊，培養農務工作能力，這個方案就是希望身障朋友能進入勞動市場穩定就業，實踐安居樂業。