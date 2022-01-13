軍事新聞網站「Breaking Defense」12日報導，由美國總統拜登（Joe Biden）率領的民主黨，正在政府預算法案上與共和黨僵持不下，讓美軍最高指揮階層警告，若兩黨持續無法達成共識，將導致哥倫比亞級（Columbia-class）核子動力彈道飛彈潛艦等用於對抗中俄的下一代核武戰力，面臨「無可挽回的延宕」。

根據報導，民主共和兩黨須於2月18日前通過新撥款法案，否則只能先批准持續撥款決議案（Continuing resolutions），確保政府繼續運作。但該決議案只能讓資金供應維持在2021財年水準，且不允許啟動該年度不存在的新計畫。

美國空軍參謀長布朗（Charles Brown Jr.）上將警告，若整個2022財年都僅靠持續撥款決議案維持運作，將對國防計畫造成總價值達240億美元（約新台幣6625億元）的財政差距，讓美軍下一代核武戰力出現「無可挽回的延宕」。

布朗和美國海軍軍令部長吉爾戴（Mike Gilday）上將表示，具體來說，空軍欲用於取代LGM-30「義勇兵3型」（Minuteman III）的「陸基戰略嚇阻」（GBSD）洲際彈道飛彈，將無法按計畫於2029年達到初始作戰能力（IOC）；下一代戰略轟炸機B-21於2020年代中期的初始作戰能力，以及2年後的核武搭載認證，也都會推遲1年；海軍多次強調「不允許出現延宕」的哥倫比亞級潛艦，也會面臨工程延誤和成本增加。

除此之外，空軍用於取代AGM-86空射巡弋飛彈、預計2030年左右服役的AGM-181「長程遠攻飛彈」（LRSO），也會晚1年達到初始作戰能力；UGM-133A三叉戟2型（Trident II，即三叉戟D5）潛射洲際彈道飛彈的第2次延壽案同樣可能受到影響。