新變異株Omicron來勢洶洶，為了加速COVID-19疫苗第3劑的施打，指揮中心15、16日開放1922疫苗預約平台，讓全民皆可預約疫苗第3劑，預計17日開始接種。不過在此之前，民眾也可透過地方約打疫苗，中時新聞網為您整理出各縣市疫苗第3劑的預約方法。

【台北市】

「台北市預約系統」在14日上午9時重啟疫苗預約系統一天讓民眾預約，民眾可透過系統預約莫德納、BNT第3劑，如欲接種AZ、高端疫苗者，請自行至特約醫事機構現場掛號接種。

【新北市】

「新北市預約系統」在11日開放第3劑線上預約，當天共3萬300個名額已預約額滿；另外，新北有481處合約醫療院所可使用門診預約掛號；以及3處機動接種站每日限量名額可隨到隨打，不必預約，分別是林口三井OUTLET、新莊宏匯廣場、中和環球購物中心。

【基隆市】

基隆市12日起至16日在市立體育館開設大型接種站，提供民眾免預約、隨到隨打的疫苗接種服務；另外還有「35家合約醫療院所」也可隨到隨打。

【桃園市】

桃園市規畫37處社區接種站可隨到隨打，不必預約，單數日施打莫德納疫苗、雙數日施打BNT疫苗。目前也可透過「桃園市疫苗預約系統合約醫療院所」預約掛號。

【新竹市】

新竹市加開4處大型施打站提供疫苗隨到隨打，免預約，分別為中正市場、體育館施打站、稅務局施打站、慈濟靜思堂施打站；另外還有「58家合約醫療院所」可預約接種疫苗。

【新竹縣】

符合接種第3劑疫苗之民眾，可多加利用「竹縣疫苗地圖」，查詢施打合約院所的門診時間及種類，疫苗相關最新消息、詳細資訊也可到「新竹縣衛生局粉專」查詢。

【苗栗縣】

苗栗縣15日、16日加開苗栗市大千綜合醫院、頭份市為恭醫院、苑裡李綜合醫院3家假日疫苗站，提供莫德納和BNT疫苗施打，另外還有72家合約醫療院所也可隨到隨打，疫苗詳細資訊請到「苗栗縣政府衛生局」查詢。

【台中市】

台中市自17日至21日將安排44個快打站，提供65歲以上長輩，免預約、隨到隨打的服務，而65歲以下民眾，可至合約醫療院所、賣場、公園等外展接種的疫苗接種站點接種，詳細資訊請見「台中市政府衛生局」公告。

【彰化縣】

彰化縣民眾可自行至243家合約醫療院所預約接種疫苗，其他詳細資訊請見「彰化縣衛生局」公告。

【南投縣】

符合接種第3劑疫苗之民眾，可透過「南投縣合約醫療院所」預約施打，疫苗相關最新消息、詳細資訊也可到「南投市衛生所」查詢。

【雲林縣】

雲林縣衛生所正安排施打站，時間將另行公告，另外也可透過「雲林合約醫療院所」，預約施打。

【嘉義市】

符合接種第3劑疫苗之民眾，可直接前往嘉義市58家疫苗合約院所預約，其他詳細資訊請見嘉義市政府衛生局公告。

【嘉義縣】

嘉義縣9日分別於水上、中埔、朴子設擴大接種站；10日起在18鄉鎮市衛生所、42間合約醫療機構提供接種疫苗服務，民眾可透過「嘉義縣疫苗預約系統」線上預約選擇疫苗劑型或電話洽詢當地衛生所。

【台南市】

台南市10日、13日、14日下午2時30分至4時將於家樂福仁德店開設BNT疫苗接種站；另外台南市的市民如須預約永康總圖、中山國中接種站接種服務，可透過「台南市預約系統」或直接到「台南合約醫療院所」預約接種疫苗。

【高雄市】

高雄市9日至14日，鳳山區大東文化藝術中心加開莫德納疫苗接種站、、11日至13日，鹽埕區高雄國際會議中心增設疫苗接種站；民眾可透過「高雄市預約系統」，或直接到「412家合約醫療院所」預約接種疫苗。

【屏東縣】

屏東縣10日至14日下午2點到下午5點在屏東火車站「設立速打站」，民眾只要攜帶健保卡、疫苗黃卡，免預約即可隨到隨打。

【台東縣】

台東縣新冠疫苗規畫，每週公告各合約醫院院所可接種時段，民眾可依「各醫療院所」提供預約方式進行預約，或透過「台東縣預約系統」進行預約。

【花蓮縣】

符合接種第3劑疫苗之民眾，可直接前往花蓮縣疫苗合約院所預約，其他詳細資訊請見「花蓮縣政府衛生局」公告。

【宜蘭縣】

符合接種第3劑疫苗之民眾，可多加利用「COVID-19防治一網通」疫苗地圖，查詢施打合約院所的門診時間及種類，疫苗相關最新消息、詳細資訊也可到「宜蘭縣衛生局官網」查詢。

【澎湖縣】

澎湖縣民眾可至衛生所室、部澎、三總、各合約診所預約施打第3劑疫苗，其他詳細資訊請見「澎湖縣政府衛生局粉專」公告。

【金門縣】

符合接種第3劑疫苗之民眾，可直接前往、金門縣衛生所、「金門縣疫苗合約院所」預約接種疫苗，另外，金門醫院設有莫德納專診（限第3劑），不過目前均已額滿。

【連江縣】

連江縣開放各衛生所門診、社區接種站提供民眾疫苗接種服務，民眾可填寫「Google表單」或致電預約，目前各衛生所門診已額滿，須待公告再開放預約；不過，未預約的民眾也可於接種當日至現場等候，將視情況候補。