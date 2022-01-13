屏縣府在東新國中設立第２所不同職業類群的試探及體驗中心，以海事水產、食品類為主軸，13日揭牌啟用。（謝佳潾攝）

屏縣府為滿足更多國中小學生職業探索需求，繼在中正國中以設計、餐旅類打造職探中心後，又以海事水產、食品類為主軸在東新國中設立不同類群的職探與體驗中心，學生13日與縣長潘孟安一同體驗駕駛漁船，探索未來志向。

「讓學生適性揚才、多元發展。」潘孟安指出，技職教育是台灣經濟最重要的基礎，必須從小扎根、提早試探，所以職探中心除是整合資源提供學生發揮創造力的實作場域外，也要兼顧在地特色與區域平衡，讓學生從中小學階段開始探索自己的職業性向及興趣。

潘孟安說，東新國中是全屏第2所職探與體驗中心，因結合東港地區務農或從事海事、水產等相關職業特性，加上鄰近國立東港海事及佳冬高農，所以開設海事、水產及農業類食品等職群，讓學生對於相關職業有一番新的認識。

他介紹道，職探中心透過擬真的職場體驗場景，並搭配操船模擬系統、貨櫃輪及漁船模型、烤箱及半自動封罐機等設備，讓學生試探船舶製造及操作、水族景觀設計、果蔬加工、烘焙坊西點師傅等工作介紹與體驗。

東新國中的職探中心揭牌後，學生迫不及待帶著潘孟安體驗駕駛漁船、植物培養及製作色香味俱全的餅乾，對此，潘孟安開心表示，職探中心對學生們產生很大的吸引力，相信之後能更加發揮其能力，讓學生找到自己的興趣。

教育處表示，職探中心著重以學生需求及地方產業環境方向，利用學校閒置教室改建為情境教室，目前除在中正國中、東新國中設置外，之後還會在里港國中、鶴聲國中等2所學校增設，各中心將提供國中及國小高年級學生各類職業體驗課程。