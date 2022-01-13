房價物價不斷上漲，有天龍國之稱的台北市房價更是高居雲端，然即便如此仍有不少北漂前來求學、工作。有網友表示，沒有預算上限情況下，台北市哪區的環境最適合老年人退休生活。底下留言最多人推薦大安區和中正區，「中正區大安區完全輾壓」、「中正大安阿，有全台最強醫院」。

1名網友在PTT房屋板發文，因為身邊原本住日本的親戚計畫移民回台灣過退休生活，但自己不是天龍人，對台北市不是很了解，因此想請教在沒有預算限制的情況下，台北市哪個區域的環境較適合退休移居生活，對老年人相對較友善？

貼文一出後，底下留言熱烈討論，最多人推薦大安、中正兩區，「中正大安阿，有全台最強醫院」、「中正大安，機能好又有台大醫院」、「中正區大安區完全輾壓啊，雖然等級本來就跟天母不同」、「大安區啊」、「我首選是中正大安」、「大安區呀，有大安森林公園、交通又好」、「沒預算上限，老人需求，那就中正大安區阿」。

但也有部分網友推薦士林區天母，「天母不錯，陽明山山腳下又有榮總」、「推天母，好山好水，附近兩間大醫院，老人醫院最重要」、「無預算當然天母別墅」、「天母，還可以沒事進場看個棒球」、「天母或大直」、「天母很多日本人」。