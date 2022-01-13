桃園大溪以綽號「山豬」陳姓男子為首的天道盟犯罪組織為壯大幫派聲勢，在素有「神之鄉」美名大溪區為據點，藉廟會陣頭吸收未成年幫眾逞凶鬥狠，有人因酒後口角就被聚眾毆打持刀砍傷；少年想脫離幫派被押回圍毆拿滾燙熱水恐嚇等，警方去年底帶回陳等12名涉案人，移送桃園地檢署，檢方裁定全部交保或飭回。
警方指出，刑事局中打去年獲報，桃園市26歲綽號「山豬」陳姓男子，有天道盟正義會背景，在桃園大溪地區自組「大溪組」，利用廟會陣頭吸收喜歡逞凶鬥狠、血氣方剛的男子為幫眾，四處逞凶鬥狠；只因酒後與陳等人起口角就被圍毆成傷，有人因陳等人酒後喧嘩制止，被陳等人持西瓜刀砍傷右腿。
「山豬」為建立組織威信，故意在想脫幫的幫眾面前拿著滾燙熱水壺，在幫眾面前恐嚇，「如果敢退出就這樣淋下去！」並夥同幫眾圍毆想脫幫的少年。刑事局中打掌握有5名被害人，與桃園市警局等成立專案小組，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。
警方表示，專案小組經多月蒐證後，在去年12月28日、29日兩天收網，動員80名警力、兵分12路，持搜索票帶回陳男等12名涉案人，其中有兩位未成年；警方並查扣改造手槍一把、子彈12發、新興毒品「香香菸」、K他命、存摺、提款卡等贓證物。
警方強調，全案警詢後，依槍砲彈藥刀械管制條例、妨害秩序、妨害自由、傷害等罪，將陳等12人移送桃園地檢署；檢方訊問後，陳男以20萬元交保，兩名未成年少年飭回，另九名成員各以2萬元交保。展現警方打擊幫派維護治安之決心，讓民眾得以安居樂業。
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