寵物背包不放寵物，放「嬰兒」嚇壞人！1名網友日前發現前方機車騎士正背著寵物專用的後背包，以為裏頭是貓咪並上前一看，結果看見透明外殼內竟是「1張人臉」，原來裏頭裝著1隻洋娃娃，他事後笑說「差點沒被嚇死」，照片曝光後不少網友則說可能是泰國嬰靈「古曼童」，原PO則回覆要去廟裡收驚。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他日前在路上發現前方機車騎士揹著1個市面上常見的「寵物背包」，該背包用硬塑膠殼製成，最外面會用透明塑膠板讓寵物、飼主能查看，常用來裝小型寵物，但原PO卻發現當時該騎士的背包裡竟是裝著「1個洋娃娃」。

網友發現前方機車騎士正背著寵物專用的後背包，以為裏頭是貓咪，結果看見透明外殼內竟是「1張人臉」，原來是1隻洋娃娃，他笑說「差點沒被嚇死」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該網友說，他當時以為背包裡的是1隻貓咪，於是趕緊騎車加速到對方後方看，結果裏頭竟是露出1顆假人頭，他事後發文說「差點沒被這個娃娃嚇死，靠X」，其他網友則笑說「有一次我去吃飯，看到主人直接把它擺在椅子上，帶孩子出來散步吃飯的概念」、「害我放大，結果更嚇到」、「想買一個大的關小孩」、「還以為是恰吉」、「娃娃表示：我就這樣靜靜的看著你，看到你發寒」。

不少網友更說該娃娃疑似是泰國嬰靈「古曼童」，紛紛留言「人家帶著古曼童出門也要跟你說嗎」、「古曼娃娃很可愛」、「古曼童喔！嚇死」，原PO事後也留言回覆要去宮廟給人收驚。