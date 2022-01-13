台東縣池上伯朗大道、關山鎮親水公園禁行車輛，不少遊客卻將租賃電動3輪車違規騎上公路。（蔡旻妤攝）

台東縣池上伯朗大道、關山鎮親水公園禁行車輛，數十家出租腳踏車業者近年都以出租3輪以上電動車為主，卻有不少遊客違規騎上公路與車爭道，意外頻傳，台東縣2021年3月訂出「慢車管理自治條例」卻遲遲未能正式立法，業者及當地居民希望能盡快通過。

花東縱谷推廣慢遊，池上和關山部分路段不能開車，遊客因而改租電動3輪車悠遊享受田野風光；然而快速省力的電動車常違法在公路上馳騁與汽機車爭道，意外頻傳不僅引發民怨，更有人目睹遊客開放性骨折的驚悚畫面。

台東縣府自去年3月提出慢車管理自治條例草案，要規範3輪以上的慢車車體規格、並制定時間、路段運行。然而，少數民眾持反對意見，讓慢車條例遲遲未能正式立法。池上農民魏瑞廷指出，電動車不像一般自行車容易操控，遊客常不守規定騎上公路或亂停放，或飆車「犁田」掉入田間，使農作物受損，都為當地帶來困擾。

此外，由於3輪以上電動車款式五花八門，車體多半是未經認證的拼裝車，租賃林姓業者表示，即便業者為乘客保旅行平安險，倘若發生事故時，往往因「車體未合法」，與保險公司衍生理賠爭議。

台東縣府交通及觀光發展處長余明勳回應，慢車管理自治條例草案在去年3月制定後必須有公告期限，期限內若有民眾提出異議就須重新修訂，去年11月已再次公告，因而延至今年3月送審。民眾或業者呼籲希望縣府能加速立法，並舉辦公聽會建立共識，讓慢車自治條例能夠符合實際需求，並能落實執行，讓遊客多一層保障。