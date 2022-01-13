悠遊付傳來好消息，在微風集團全面上線，自1月13日起至2月16日止，推出多重回饋活動，新戶、滿額、高額消費都有回饋，若使用悠遊卡扣款，也能拿到「虎你發」紅包袋。

歲末年終正是消費旺季，搭配微風集團新春檔期，悠遊付推出多項優惠組合，活動期間註冊悠遊付新戶，單筆消費滿1000元，即贈悠遊付現金回饋券200元(每帳戶限量1份，限量1000名，需於2月28日前使用完畢)。微風積點禮遇會員於微風廣場、微風信義、微風南山、微風松高、微風南京以悠遊付單筆消費滿5000元，即贈悠遊付電子酬賓券100元(不累贈，限量3000名)，單筆滿1萬元則改贈電子酬賓券200元(不累贈，限量1000名)，電子酬賓券將直接歸戶至微風APP(每會員每日擇優限兌換1份)，須在2024年3月31日前使用完畢。

活動期間憑微風積點會員使用悠遊付消費，單館當日累計消費滿3萬元，再加贈Oral-B電動牙刷組，限量400份(不累贈)，每會員每日限兌領1份。

除了悠遊付的多項回饋之外，悠遊卡在農曆年期間，微風積點會員使用悠遊卡扣款，單筆消費88元即贈「虎你發」紅包袋1份，1月13日起至2月16日止包括微風廣場、微風南京、微風信義、微風南山、微風松高、微風台北車站，各館限200份，贈完為止；1月26日起至2月16日止，微風三總100份；1月29日起至2月16日止，微風台大醫院、微風中央研究院各有100份，也是贈完為止。

此外，歡慶凱基銀行在悠遊付上線，即日起至2月28日止，悠遊付綁定凱基銀行帳戶並消費扣款，單筆滿200元即可享100元悠遊付儲值金(限量3000名)；悠遊付綁定活動期間新開立之凱基銀行數位帳戶並消費扣款，筆筆皆享10％悠遊付儲值金回饋(限量前500名，每用戶回饋上限500元)。