產油國聯盟（OPEC+）決議2月將維持日增40萬桶的供應計劃，顯示對後續供需吃緊看法維持正向，加上國際油價彈升創兩個月新高，逼近85美元，台塑化（6505）、中油在煉油利差、稼動率雙提升，營運助力推進。

美元下跌及庫存減少影響，紐約商業交易所（NYMEX）2月原油期貨1月12日收盤上漲1.8％，達每桶82.64美元，續創兩個月新高；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也上漲1.1％，每桶84.67美元。

台塑化1月煉油廠平均日煉量45.8萬桶，3月配合年度定檢，第一季平均煉油廠日煉量41.4萬桶/日（77％）；輕裂廠第一季配合下游需求維持高產能利用率。目前汽油每桶煉油價差約12美元、柴油約14美元，航空燃油約10美元；搭配稼動率持穩提振，有利煉油營運轉強。

台塑化表示，2021年柴油庫存偏低，北半球冬天較預期寒冷，帶動柴油價差上漲，柴油價差可望在冬季期間仍可保持強勢。

儘管下半年中國浙江煉廠二期（40萬桶/日）與盛虹石化（32萬桶/日）將商轉，惟受到中國減碳政策影響，國內煉廠產能降低，出口大幅減少，有助區域內供需平衡，且國際能源署預期油品需求將恢復至2019年疫情前水準，柴油需求增加將帶動價差逐步走強。

此外，新加坡汽油價差也可望優於2021年。歐洲各國陸續解除行動限制，上半年歐洲汽油需求將較去年同期增加10％，且第二季亞洲煉廠進入密集檢修期，供給減少，將使汽油價差上漲。第三季邁入歐美夏季駕車旺季，汽油需求增加至1160萬桶/日，接近2019年疫情前水準，加上亞洲汽油需求隨疫情趨緩而持續成長，將達歷史新高800萬桶/日。