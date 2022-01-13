半導體業進入超級周期循環，擴張產能成為首要之重，人才也成為關鍵戰略資源，英特爾在新執行長Pat Gelsinger上任後啟動IDM 2.0戰略，並擴展新產品線搶攻市場，還斥資逾20億美元在全球徵才，甚至還出現搶人才大戰，不僅挖走蘋果Mac系統架構總監Jeff Wilcox，還招攬美光財務主管David Zinsner擔任首席財務長兼執行副總裁，力圖重返昔日半導體霸主榮景。不過，有愈來愈多的客戶打算自研晶片，英特爾甚至是整個X86市場都面臨巨大挑戰。

據外國財經媒體報導，2019年從ARM跳槽至蘋果的首席處理器架構師Mike Filippo遭到微軟挖角，這也是蘋果今年1月初Mac系統架構總監Jeff Wilcox遭英特爾挖角後，又折損一名大將。Mike Filippo將加入微軟的Azure團隊，從事伺服器處理器設計的工作，Mike Filippo於2009年從英特爾跳槽至ARM擔任首席處理器架構師長達10年時間。

英特爾過去以來長期在伺服器市場處於獨霸地位，但在近年英特爾製程節點推進落後、產能又相當不足，以及AMD、NVIDIA積極在資料中心業務搶市，甚至在去年，美國能源部決定先採購內建AMD的Rome及Milan、NVIDIA的A100伺服器處理器的超級電腦「Polaris」在阿貢國家實驗室（Argonne National Lab），來暫時替代英特爾還沒生產出的處理器所打造的「Aurora」。

此外，AMD去年11月推出與台積電合作打造3D chiplet、採用3D V-Cache 垂直堆疊快取技術的第3代 EPYC處理器Milan-X 系列，也獲得微軟在活動上宣布採用。不僅微軟，英特爾的伺服器處理器客戶包括Alphabet旗下的Google Cloud、亞馬遜旗下AWS、Meta，也多與AMD達成交易，華爾街投行 KeyBanc也相當看好AMD在資料中心業務成長。

英特爾這些重要客戶若想要自行設計晶片，將更依賴晶圓代工廠的產能，目前先進製程競爭的就只剩下台積電、三星電子，以及英特爾，但從各方優勢來看，台積電依靠龐大且良率高的產能，三星依靠一站式晶片服務獲得IT巨頭青睞，英特爾則是連極紫外光(EUV)微影技術正式量產都還沒跨入。

不過，英特爾所面臨的壓力並非只有來自同為X86架構市場的AMD，市調機構Canalys資料顯示，在聯發科、高通以及蘋果M系列處理器搶市下，PC處理器採用ARM架構的市占率拿下15%，若加上AMD目前逼近25%市占率，英特爾如今剩下60%，雖然仍高居所有廠商之首，但在微軟、AWS等廠商也打算採用ARM架構自研晶片，加上今年PC 銷售恐出現逆風，就算英特爾趁機在更新節點命名，以Intel 7製程推出筆電晶片，試圖搶回AMD奪走的市占率，但實際效果還得等待市場反應才能得知。