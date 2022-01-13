樂意傳播旗下代理的《巨商》於今 (1/ 13 ) 日進行改版，全新傭兵「不動明王」正式登場，同步釋出印度主角二轉、地圖「匡廬山藏身處」以及屬性系統改動等多項遊戲內容。

全新傭兵「不動明王」降臨 戰鬥、控場、輔助打寶一把罩

《巨商》新明王級傭兵「不動明王」於今日改版上線，雙手環抱於胸，怒視一切罪惡，威嚴霸氣的「不動明王」，不光有著強悍的外表，同時擁有著不負明王稱號的非凡實力。

主動技能「象牙監獄」和「波動震」，分別是能造成範圍怪物暈眩並給予傷害，以及降低地圖內全怪物的物理和魔法抵抗力的招式。被動技能「裁判」和「噩夢」，則是能提升地屬性友軍的傷害，以及在戰鬥結束時，額外增加「黑暗氣息結晶體」與「噩夢結晶體」等珍貴道具掉落的能力。能打能控，又兼具打寶輔助功能的全方位頂級傭兵，「不動明王」可說是團隊不可缺少的新夥伴。

「不動明王-新明王級傭兵」於今日改版上線，雙手環抱於胸，怒視一切罪惡 /樂意傳播《巨商》提供

印度主角二轉開放 屬性系統同步改動

印度二轉轉職正式上線，當玩家操作的印度主角等級滿 250 並且信用度達 8,000,000 以上時，便可前往「須彌山」找尋「幻獸王的使者」 NPC 進行二轉相關任務。

成功二轉後，不僅主角等級上限將擴充至 260 等外，人物將依性別分別轉職為「鬥神」及「舞姬」，並習得職業專屬技能「威震八方」和「讚歌」，前者擁有範圍暈眩的控場能力，後者則是能在造成傷害的同時，增加我方及減少對手攻擊力的效果。不僅如此，印度主角還能獲得專屬被動能力，進一步提升隊伍內同國籍和地屬性傭兵的傷害，強化整體團隊的戰鬥力。

印度主角二轉開放 屬性系統同步改動 /樂意傳播《巨商》提供

新二轉開放的同時，屬性系統一同進行改動，全新「屬性值」能力將替換舊有「屬性傷害」，並套用於角色、怪獸以及陣型陣法內，此外，還將移除原先屬性相剋時「固定比例」的傷害增減，在新的屬性系統機制下，傷害增減幅度，將受到屬性以及角色與怪物間的「屬性值」高低所影響，玩家必須更為謹慎的選擇隊伍成員以及裝備陣型的配置。

「匡廬山藏身處」地區解放 神仙武器新裝備共同釋出

新區域「匡廬山藏身處」可由「匡廬山最高峰」地圖內 7 點鐘方向的傳送點進入，在新地區中的怪物以火和雷屬性為主，其中不免具有免疫青龍符、雷電珠、組合休戰符效果等能力。並且隨著屬性系統的改動，玩家除了要做好傭兵屬性數量分配外，也要注意「屬性值」的高低，適時調整裝備以及陣型陣法，才能更有效率的擊倒怪物，獲取「持國天王的腰帶」、「增長天王的腰帶」以及「小型憤怒精髓」等珍貴裝備與道具。

「匡廬山藏身處」地區解放 神仙武器新裝備共同釋出 /樂意傳播《巨商》提供

除傭兵、地圖擴增外，全新主角專用神仙武器「曹國舅的飛劍」與「藍采和的娃娃」正式加入遊戲內，玩家可藉由刀劍工廠以及神仙谷中的 NPC 「張果老」來製作這兩把新兵器。而當裝備這兩把武器時，便會自動發動「附身」技能，不單主角將變身為「曹國舅」和「藍采和」外，還能使用火屬技能「懲罰」以及水屬技能「花雨」，強化主角對相剋屬性怪物的戰鬥能力。

全新主角專用神仙武器「曹國舅的飛劍」與「藍采和的娃娃」正式加入遊戲內，強化主角對相剋屬性怪物的戰鬥能力。/樂意傳播《巨商》提供

經驗加倍賀改版 回歸好禮獎不完

歡慶改版，官方於 1 月 13 日維護後至 2 月 9 日前，將推出一系列好康活動，除了有 300% 經驗值加倍福利外，每日登入遊戲，即可獲得「神仙丹藥」、「日積月累」等多項免費道具。此外，因應「不動明王」和「印度主角二轉」正式登場，期間內只要完成印度二轉任務和召喚不動明王，便能領取「英雄的箱子」、「霸王的上、中、下級寶物袋」等豐富獎勵。

不僅如此，官方同步舉辦「老玩家回娘家」活動，只要是超過 30 天未登入的玩家，回歸上線即可獲得「太皇盔甲」、「太皇頭盔」以及「親衛隊呂洞賓飛劍」等強力裝備，還有「神仙丹藥」、「七福御膳」、「挑釁符」等多樣實用道具，滿滿的支援讓玩家回鍋遊玩無壓力，輕鬆體驗遊戲樂趣！更多活動資訊請至官網查詢。