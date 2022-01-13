女星林予晞氣質出眾被譽為「最正空姐」，除了以演員身份活躍於電視劇外，還寫專欄出書並精研攝影技術。前(11)日她在社群頁面分享了一則「奇遇」，原來林予晞在外出搭乘計程車時，發現司機居然跟好友「劉冠廷」撞名，而且還注意到對方的生日跟自己同一天，稍晚還遇到另一個「三重巧合」，讓她忍不住驚訝大呼：「這種機率到底是多少？」

林予晞在前(11)日社群網站寫下這個奇遇：「搭到一個名叫劉冠廷的司機的車，上車之後，發現他跟我同一天生日，這種機率到底是多少？是宇宙要告訴我什麼嗎？驚呆。」更巧的是，她同天稍晚還遇到電影《消失的情人節》（男主角為劉冠廷）的女主角大霈（李霈瑜），「三重巧合」令她訝異：「有感覺到我有多驚訝嗎？」

網友看了也感到爆笑回覆：「我想到消失的情人節」、「時間有變慢嗎」、「小心明天曬傷」、「還好今天不是情人節」，拿電影《消失的情人節》劇情來開林予晞玩笑；也有人在看到「宇宙要告訴我什麼」這句話後，tag藝人宇宙（林思宇）並說：「告訴她」、「所以林思宇告訴妳什麼了」，引發討論串一陣歪樓笑鬧。

同時也有網友提出疑問，好奇「林予晞怎麼會知道司機的生日？」她回覆：「咦，妳不知道嗎？司機執業登記錄上的日期就是他們的生日啊（年份不是）」令網友驚訝大呼長知識。原來計程車執業登記證每年需查驗一次，規定駕駛人「生日前後一個月申請」，因此有效日期的月、日就是「駕駛人生日」。