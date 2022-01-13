新北市議員蔡淑君受家長委託找社會局協調。（摘自蔡淑君臉書）

林口某準公托家長指控園方涉嫌餵孩子便當，甚至將孩子關在柵欄等種種不當對待，事後園方因沒有主任、師生比不足，遭到新北市社會局退出準公托補助。園方反駁，體諒家長因孩子在園內與其他孩子發生衝突有情緒，但要有證據才能公開發言，家長指控都不是事實，師生比不足部分，園方已符合要求，過年後也會持續補足人力，維護孩子托育權益。

家長指控，1歲多女兒抓傷其他小朋友，托嬰中心卻把孩子用柵欄隔離多天；也有家長指控園方餵食不當，造成孩子身體不適。除了家長，也有離職教師向新北市議員蔡淑君陳情，學校會餵便當給小小孩吃。

園方黃姓負責人表示，社會局12月來稽查了3次，每次都有調閱監視器畫面回溯，都沒有家長說的用柵欄關小孩事件，且社會局每次也有看他們的午餐留樣，他們花錢聘請廚工，為何要買便當？如果老師認為廚工煮得太清淡，園方允許老師可以叫外送。

黃姓負責人說，因家長與園方關係緊張，有年輕老師因為壓力太大不敢來上班，這段時間園方有另外招募人力，目前師生比已經沒有問題

新北市社會局兒童托育科長林秀穗表示，當初11月前往稽查，發現沒有主任，當場要求限期改善，12月再去稽查，發現還是沒有主任，開罰3萬元，因此依規定必須退出準公托。

林秀穗說，對於家長指控，目前社會局已找來兩造陳述，目前還在調查中。

新北市議員蔡淑君說，她主要是接受家長與離職老師陳情，陪同前往社會局舉辦協調會議，目前案件仍在調查中，她也會持續關心。