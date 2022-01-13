近年房市焦點從雙北移轉到雙北以外各地，各地與台北市的房價差距大幅縮小，十年前新竹房價僅台北市的28％，如今已追到台北市的四成，台中從台北市的25％追到37％、台南從台北市的16％追到28％，顯現城鄉差距縮小下，台北房價不再一枝獨秀。

信義房屋以其成交資料統計，2011年台北市平均房價為每坪54.5萬元，新北市房價僅台北市的一半、桃園、台中為台北市的1/4、新竹是台北市房價的28％，台南市房價最低僅為台北市的16％，高雄市房價是台北市的22％。

不過這兩年風水輪流轉，「桃竹中南高」都會區崛起，房市價量齊揚，漲勢更勝台北市，去年台北市房價緩步上漲至每坪69.3萬元，但其他區域漲幅更驚人，桃園平均房價水準從十年前北市的1/4價，收斂到1/3價，新竹地區房價更是收斂到北市的四成，台中市房價也追到北市的37％，高雄市也收斂到北市的三成價，十年時間新竹、台中、台南與台北市的房價價差縮減12個百分點，顯見這些區域的城市競爭力正在快速提升。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，台北市過去長期是房價領頭羊，不過房價已逐漸來到生涯巔峰，反觀其他都會區房價從過去的落後補漲，到現在人氣比雙北市更火熱。雙北以外的都會區都市競爭力正在提升，過去重大建設投資，區域的人氣、資金匯集，都回饋到房價上。

曾敬德指出，有題材、有就業、吸引高所得科技人才移入，「有需求、買得起、有夢想」讓這些都會區正快速崛起，雙北市因為房價水準較高，未來性反而不如其他都會區強勁。