王力宏和李靚蕾的「蕾宏大戰」近日又上演第2戰，李靚蕾控訴男方未經她許可，帶3名陌生男子試圖闖家門，讓孩子都嚇哭，但之後微博又出現王力宏其實是帶禮物上門，卻被拒於門外，對此，李靚蕾也公布王力宏長期買網軍鐵證，怒轟他試圖轉移焦點；知名兩性作家欣西亞連日來看了李靚蕾的反擊，她也發表自己看法，心疼表示「李靚蕾最大的敵人自始至終都不是王力宏，而是她自己」。

欣西亞認為李靚蕾最大敵人是她自己，因為她心太軟，為了顧慮孩子，所以當下沒有第一時間完成報警，除了李靚蕾自己說的照顧孩子沒時間，欣西亞認為他的考量有「擔心員警到場更嚇到孩子，以及為王留餘地」。

因為若警察上門，情況勢必更針鋒相對，場面也會無比難堪，若看到警察上門後，爸爸又跟警察離開，孩子對父親的認知是否變得更負面？「這恐怕是一路走來極力在孩子面前維護王力宏父親形象的李靚蕾不願所見的。」

而欣西亞也點出2關鍵，分析李靚蕾「心太軟」，不僅婚後包容王力宏種種荒唐的行徑，所以即使有種毀盡自己三觀的念頭，也選擇退讓與包容，導致自己任人踐踏、全盤皆輸。

再來為了孩子，多少在婚姻裡遭受暴力、羞辱、背叛的女人，在最後仍盡力維持父親在孩子心目中的形象，就怕孩子對爸爸有負面感受，所以綁手綁腳，「所以我說李靚蕾最大的敵人不是王力宏，而是她自己，然而，一顆心不是硬不起來，是因為身上的包袱太多，單槍匹馬、單打獨鬥是現在李靚蕾的處境」。