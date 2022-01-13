2名德國女學生跨年夜在米蘭主教座堂廣場被一群陌生男子包圍、猥褻。

義大利米蘭跨年夜爆出一群陌生男子公然集體性騷女學生的社會事件，2名德國女學生到米蘭主教座堂廣場（Piazza del Duomo）跨年，突然間遭周遭陌生男子包圍推擠，甚至進一步上下其手、扒衣，女學生瘋狂尖叫，好不容易才逃出人牆。她們事後回憶，「有15隻手在身上」，整個過程長達10分鐘。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，2名德國女學生瑪麗亞（Maria H.）及維多利亞（Victoria Z.）跨年夜到米蘭主教座堂廣場跨年，不過卻遭到一群陌生男子集體性騷。

現場畫面顯示，女學生被一群男子推擠到教堂前的安全護欄邊，人群中的男子們不斷向前推擠，試圖更靠近女學生，他們出手猥褻女學生、撕扯衣服，還試圖性侵她們。

影片顯示女學生完全無法掙脫，其中一人試圖抓住自己的外套，另一名女學生抓住友人的手，她們無助地哭喊、尖叫，試圖推開陌生男子。

後續終於有其他男子幫忙推開人牆，抓著2名女學生往外衝，將她們帶離人群，女學生掙脫後衝向警察，在警察護送下離開現場。

事後女學生接受專訪，描述被大批陌生男子包圍、上下其手的可怕經驗，「有15隻手在我們身上，攻擊持續了10分鐘。」

其中一名女學生說她往一名男子的臉打去，結果對方還咧嘴笑，說還是會繼續。「我被推到地上，他們把我的裙子推上去，他們試圖用手指進入我，我們以為要被性侵，或是被踩死。」幸好女學生的裙子底下有穿短褲，多少有些保護作用。

女學生也控訴現場值勤的米蘭警察「什麼事都沒做」。

警方後續調查這起事件時，一共確認18名嫌犯身份，包括15名年輕男子及3名未成年，年紀落在15至21歲，全為外國人或北非裔義大利人。

目前已有2人被捕，義大利警方持續追捕其餘嫌犯。

警方指出，跨年夜至少有3起類似案件，至少9名女性受害。