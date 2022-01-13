交通局長葉昭甫強調，外界誤指台中捷運藍線增設正英路站是為少數人利益，市府昨日已開記者會澄清，絕不接受抹黑及汙名。（陳世宗攝）

時代力量台中黨部13日針對台中捷運藍線提出抨擊，指從林佳龍任內的可行性研究到盧秀燕時期的綜合規劃，中捷藍線僅多增設兩站，經費卻從981億暴增至1285億，如今選舉雖落幕，真相卻尚未水落石出。市府交通局強調，捷運增加正英路站是順應民意，經費增加是物價調漲及土地徵收費用。

時代力量台中黨部大里、霧峰、豐原等區主任說，從林佳龍任內的可行性研究，到盧秀燕時期的綜合規畫，捷運藍線僅多增設兩站，經費卻從981億暴增至1285億；正英路站的設置成為日前中二選區補選攻防的焦點，積極促成遷址正英站的顏家，竟是車站周邊的大地主，市府應公開說明。

時力台中黨部指出，為何兩任市長的可行性研究與綜合規畫間存在高達300億的經費的落差？盧市府為什麼放任地主顏家無視利益迴避、對正英站設置大放厥詞？沙鹿雙鐵共構與直行台灣大道如何取捨？以上問題台中市民都還沒得到合理的解答，這些不公不義的事情，不能隨著選舉落幕就置之不理。

台中市政府指出，外界誤指台中捷運藍線增設正英路站是為少數人利益，市府昨日已開記者會澄清，絕不接受抹黑及汙名，捷運站位調整是為大台中發展而思考，相關路線的選取及方案基於專業考量，經過層層把關規畫出符合大眾利益的路線。

交通局長葉昭甫說，前市府2018年規畫的台中捷運藍線B4站點，人煙稀少、幾無住戶，無法服務大肚山地區的民眾需求，不符設點效益。市府傾聽民意後調整站位，規畫增設正英路口捷運高架站；另也加開國際街站坪頂出口，滿足正英、坪頂周圍居民交通需求。