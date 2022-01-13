僑泰高中12日與「社團法人台灣畜犬協會（KCT）」締結策略聯盟，圖為僑泰中寵物經營科上課情形。（僑泰高中提供提供／黃國峰台中傳真）

僑泰高中12日與「社團法人台灣畜犬協會（KCT）」締結策略聯盟，圖為僑泰中寵物經營科上課情形。（僑泰高中提供提供／黃國峰台中傳真）

寵物經濟當道，僑泰高中自109年起設立寵物經營科，培育寵物經營相關人才，12日更與「社團法人台灣畜犬協會（KCT）」結盟，由校長溫順德與理事長薛瑞銘共同簽署合作備忘錄，為雙方推動產學合作立下重要里程碑。

僑泰高中12日與社團法人台灣畜犬協會（KCT）締結策略聯盟，合作項目包括：師資交流、教學實習、證照檢定與職場體驗等，期盼建立產學教育平台，媒合產學需求，共同培育各類寵物專業人才，不但促進日後產業發展，也讓僑泰高中寵物經營科學生畢業更具有競爭力。

台灣畜犬協會理事長薛瑞銘說，協會深耕台灣多年，受到國際認證，每年辦理多場國際犬展、犬隻美容檢定，也密切與科大、高中職合作，感謝雙方能有機會簽訂合作備忘錄，希望未來在技術及師資上能帶給學校更多幫助，開闊學生視野與出路，讓整體產業能發展得更好。

僑泰高中校長溫順德表示，「少子化」與「高齡化」是當今社會趨勢，面對生活的孤寂，蓄養寵物的人越來越多，寵物市場的年產值超過500億元，前景看好；僑泰高中為培育專業寵物照護人才，兩年前特別成立寵物經營科，投入巨額資金，打造一流的教學與實習環境，此次與台灣畜犬協會結盟，除讓學生享有更豐富的學習資源，也可藉由和產業的連結擴充職場經驗，促進產學之間的交流，不僅是產學合作的典範，也是共創雙贏的契機。