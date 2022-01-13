位於美國南加州貝萊爾 (Bel Air) 一座被稱為「唯一莊園」（The One）的10萬5000平方英尺（約合2951坪）豪宅將於下個月拍賣，預計將成為美國史上最昂貴的房產。受到外界注意的是，據傳已有一位來自中國的神秘買家進場出價。

《法國國際廣播》報導，這座佔地3.8英畝（約1公頃）、位於半山腰的豪宅將以驚人的2.95億美元（約合台幣81.4億元）起價，並於2月7日至10日通過 Concierge Auctions 拍賣公司在網上競拍。這座豪宅擁有360度的海景和山景以及遠眺洛杉磯市中心的景觀。

《美國有線新聞網》（CNN）指出，據佳士得房地產公司的數據顯示，世界上很少有房產的售價超過這個數字，包括法國的路易十四城堡、摩納哥的美好時光（La Belle Epoque）頂層公寓和香港的波洛克之路莊園（Pollock's Path Estate）。

The One: Bel Air’s ‘$500 million home’ to go to auction in March without a reserve price https://t.co/xy7ceuzUIu pic.twitter.com/YOvAVSc2hr — Next Door Properties (@NextDoorProp) January 11, 2022

報導說，「唯一莊園」費時10年建造，其所屬的房地產經紀公司Aaron Kirman Group代表人威廉姆斯(Branden Williams)表示：「這是現代建築的傑作，房地產經紀人稱其為『豪宅裡的蒙娜麗莎』。」

「唯一莊園」共有21間卧房和42間浴室，內建俱樂部、美容院、水療中心、40人座的家庭劇院、保齡球場、酒窖、停車場、一個環繞住宅3個側面的無邊牆泳池，僅主卧室的面積5500平方英尺(約合155坪)就超過了美國普通房屋的2倍大。

報導表示，這座豪宅所在的貝萊爾堪稱南加州最富裕的社區，包括娛樂圈名人碧昂絲(Beyonce)和世界頂級富豪馬斯克(Elon Musk)都曾在此落腳。