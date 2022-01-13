波蘭籍網紅安德是一名攝影師兼YouTuber，旅行了30多個國家後，2013年選擇來到台灣，原本只打算待3個月，不料計畫趕不上變化，不僅在這結婚生子，甚至一待就是8年，不過近日他卻在影片中指出台灣「不安全」，讓眾人深感詫異。

安德10日上傳一段標題名為「台灣不安全！我在這裡被搶了」的影片，他提到，在去到任何國家之前，那裡的人們總會分享當地美好的一切，但對他而言，台灣有些事他原本就一無所知，很希望在抵達這片土地之前就有所了解，然而現在已經為時已晚，所以決定拍一部影片警告他人，「如果你來台灣，你很有可能會失去一些非常珍貴、不可替代的東西。世界上的每個人都應該知道這一點！」

安德回憶，2013年帶著背包和相機就來到台灣，當時只打算短暫停留3個月，最多待1年，沒想到如今已經8年過去了，究其原因，安德認為，也許是台灣人的熱情友善、嘆為觀止的景色、也或許是充滿生動的文化、新鮮美味的食物和24小時熙熙攘攘的城市景觀，也可能是上述所有的原因影響了他。

安德表示，現在他已經來不及阻止自己，但可以幫助其他人，拍這部影片的目的就是要警告所有人，「如果你來台灣，你的心可能會在這裡被偷走！」

短短1分39秒的影片曝光後，隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「害我緊張了一下！以為我們台灣人欺負外國朋友了」、「台灣真的是最美麗的偷心賊啊」、「很另類的宣傳，但被搶還是有可能發生，最好做好心理準備」；但也有人認為，除了一昧稱讚台灣之外，也能說說需要改善的地方，不要覺得掌握了「流量密碼」就拚命捧高台灣。