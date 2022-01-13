財政部7日公布2021年全年進出口統計，2021年我國對大陸占總出口比重42.3％，達到10年新高。不過，總統蔡英文曾說，「不能像過去一樣，把雞蛋放在同個籃子裡」，但比照去年數據，大陸佔我國出口比重卻「不減反增」。陸委會副主委邱垂正今（13日）回應，是因大陸科技發展，依賴台灣進口零組件，並強調，台灣的政策是發展多元的對外經貿關係，積極爭取參與雙邊經濟合作及區域經濟的整合，包括CPTPP、台美自由貿易協定（BTA）。

邱垂正說，2021年我國進出口值登歷史新高，對各國都齊創新高，其中包括陸港、美國、東協、歐洲及日本五大貿易夥伴出口規模齊創新高。

對於我國對大陸占總出口比重42.3％，達到10年新高，邱垂正說，大陸方面因高科技產業的發展需要，依賴自台灣大量進口的電子零組件及資通訊產品，去年台灣出口到中國大陸的商品中，電子設備及其零組件就佔超過六成。他稱，兩岸經貿是台灣經貿重要一環，卻非全部。

邱垂正說，政府的政策是發展多元對外經貿關係積極爭取參與雙邊經濟合作及區域的經濟整合，包括CPTPP、台美自由貿易協定（BTA），並加速推動新南向政策，以提升台灣對外經濟的格局、多元性及競爭力。

此外，對於國台辦發言人朱鳳蓮12日稱，在陸臺企可享RCEP會員方關稅與原產地規則優惠，歡迎臺灣企業到陸投資。但陸委會主委邱太三去年12月1日曾表示，政府也歡迎台商們能夠回來投資，針對行政院跟國發會具體研擬情況為何？邱垂正說，政府自2019年1月1號起實施歡迎台商回台投資行動方案，提供客製化單一窗口服務，我方也持續協助並鼓勵台商回台投資。

他續指，行政院於今年1月10號核定上述方案延長三年，自2004年年底將加碼優惠貸款額度4300億元，預計三年帶動企業投資台灣9000億元，依照經濟部投資台灣事務所公布，截至今年1月7日為止，經濟部已核准255家企業申請適用回台投資優惠方案，投資金額達1兆0390億元，預計可創造超過八萬個就業機會。