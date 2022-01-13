雲林縣口湖鄉「金湖休閒農業發展協會」獲選金牌農村競賽銅牌獎，獎金捐贈學校推動校本課程。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉「金湖休閒農業發展協會」，獲選農委會「第2屆金牌農村競賽」銅牌獎，13日將6萬元獎金捐給鄉內3所國小，作為學校的推動校本課程與在地產業踏察經費，希望孩子更深入了解在地的文化產業，往下扎根守護家鄉。

「金湖休閒農業發展協會」整合雲西濱海線友善農漁業小農，共同成立「甘苦人」品牌，藉由品牌的建立強化休閒農業區朝永續經營發展。首度代表雲林縣參加「金牌農村競賽」，即拿下銅牌獎佳績，獲頒獎金6萬元。

協會專案經理蔡云珊表示，得獎是對團隊最大的肯定，協會理事長陳玄茂為了永續推動協會的生活品質、學習成長、包容及發展等理念，計畫往下扎根，決定將6萬元獎金捐贈給口湖鄉內3所國小，作為校本課程與在地產業踏察經費。

受贈的學校為金湖、台興、崇文國小，分別獲得2萬元，陳玄茂認為，學童對故鄉產業文化的深化，須要各界共同關心與支持，如此孩子們長大後，才會更懂得珍愛這塊土地。

金湖國小校長吳承典指出，協會深耕地方的成果獲得各界肯定，感謝這分經費的挹注，未來將活化校本課程，運用在社區巡禮等體驗學習上。也期盼在協會努力下，讓口湖鄉「風頭水尾」的村落，透過產業的經營行銷，創造地方發展機會。

蔡云珊進一步說明，協會指派她駐點活化口湖遊客中心，經常看見學校安排學生到遊客中心戶外教學，可以感受到學校發展在地課程的用心，因此將此次得獎的榮耀和獎金與地方分享，共同努力讓家鄉發光發熱。