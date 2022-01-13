等不到英業達來開會，兆豐銀在13日下午以線上進行的方式，召開首場的英穩達債權銀行團會議，7家債權銀行全部到齊，不過在場銀行團成員對於是否提告，意見分歧，目前已知，在會上明確表態將支持兆豐法律訴訟的反而是富邦、中信兩家民營銀行，兆豐、中信、富邦等三家銀行已確定將向英業達提出民事、刑事並行的法律訴訟，並且會在農曆年前就採取行動。

據了解，當場包括土銀、台銀、彰銀、華銀等四家公股銀行，未對法律訴訟明確表態，僅表示必須回去請示長官才能決定。銀行團成員認為，現在英穩達債權銀行之間，對於是否提出訴訟已出現意見分歧，原因和「業務考量」密切相關。

據知情人士透露，英業達已在本周採取行動，分批上門拜訪同為英穩達債權銀行的重要往來銀行。據指出，英業達主要向銀行表示，由於英業達單一法人持股英穩達僅30％幾股權，倘若為英穩達償還18億的債權金額，也會被自家的股東告背信，因此恐怕此路不通。

但英業達當場也馬上向銀行提出另套解決方式，主要有三大重點，包括：1、願意讓銀行降低其存款利率 2、願接受銀行拉高對英業達的放款利率 3、英業達集團旗下有上萬名的員工，未來對於房貸、信貸等消金業務，英業達願意出面來幫助行銷，讓銀行有更多生意可作。

金融圈人士認為，這或許是英穩達債權銀行團之間意見無法整合的重要因素，畢竟打法律訴訟戰，這條路並不容易，而且銀行也有自己的生意及業務要顧、要作，銀行自己也會計算，英業達所提出的加碼業務方案，和銀行的英穩達債權損失之間的落差，若前者能高於後者，銀行這時就會考慮是否要執著於法律訴訟。

至於華南銀行2年多前為英業達所籌組的5億美元聯貸案，據了解，將在今年10月到期，並且預計會在今年第二季來籌組借新還舊的聯貸案，而即使除了兆豐銀之外的其他公股銀行不向英業達提出法律訴訟，但經過英穩達事件之後，英業達此次聯貸案要續貸，利率一定會拉高。

而在提出法律訴訟方面，根據兆豐銀先前委請萬國法律事務所提出的法律意見書，已明確建議兆豐銀可依照公司法第23條及公司法第154條規定，分別對英穩達董事，和英業達公司提出民事求償，此外，在刑事上的詐欺罪，律師評估亦有可提訟的空間。