台東山海鐵馬道是學生通學及民眾晨昏運動步道，其中馬蘭舊站到中興路段因木棧道破損，台東縣府將拆除改鋪上瀝青。（蔡旻妤攝）

台東山海鐵馬道是學生通學及民眾晨昏運動步道，其中馬蘭舊站到中興路段因木棧道破損，台東縣府將拆除改鋪上瀝青。（蔡旻妤攝）

台東山海鐵馬道是學生通學及晨昏運動步道，被遊客稱為「最美上學木棧道」，其中馬蘭舊站到中興路段因木棧道破損，台東縣府將拆除改鋪上瀝青，地方現反彈聲浪，批缺乏美感。台東縣府建設處回應，考量民眾通行安全及成本。

位於台東市區的山海鐵馬道路線總長21公里，沿線包含台東舊火車站、鯉魚山、舊鐵道路廊，是民眾通勤、學生通學及運動休閒步道，尤其是新生國中前後路段被稱為「最美的上學木棧道」，成為許多觀光客來台東騎自行車重要景點。

因木棧道老舊多處破損，安全堪虞，縣府近日貼上公告，從馬蘭舊站到新生國中路口約1公里木棧道1月底前將拆除、維修改鋪瀝青，引發民眾反彈，民眾認為改鋪瀝青道缺乏美感，紛紛向民意代表陳情，希望保留原有木棧道。

縣府建設處長許瑞貴指出，木棧道多為國外進口，目前除航運塞港問題外，運輸成本也不符合綠能節碳相關標準。台東即將進入超高齡社會，塑造友善是大家共同的目標，他遇過好多次老人家陳情表示，木棧道的拚排非常容易造成摔倒、或是輪椅行進不易，想好好散步，卻走得心驚膽顫。

許瑞貴進一步表示，木棧道是居民日常很重要的一部分，經多方討論後，將山海鐵道分為兩種性質，一個是「與民共生」性質，從博愛路到新生國中段、娜路彎道金爵皇家兩段保留木棧道；另為「安全通行性質」，從馬蘭舊站到中興路段，以健走、自行車、慢跑為主，因此改為鋪設瀝青。