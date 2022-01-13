APP第一時間指引民眾最近的避難所。（警方提供）

APP新功能由「熊讚」與黃瀞瑩拍攝宣導短片。（警方提供）

台北市警察局13日公布「北市警政APP」的新建功能，為因應突發的空襲、災害，讓民眾第一時間快速就近避難，APP建置「防空避難專區」，市民遇狀況時，可運用手機即時查詢，前往最近的防空避難處所。

北市警方表示，為了保護市民安全，掌握全市防空避難室數量，讓民眾可在第一時間前往躲藏，北市警政APP日前正式增設「防空避難專區」，為擴大宣導這項新功能，本次由吉祥物「熊讚」擔任主角，攜手「學姐」黃瀞瑩，以圓山飯店為場景拍攝宣導短片。

警方表示，影片內容介紹APP的使用方式，並宣導培養民眾居安思危的意識及熟悉空襲防護要領，以降低突發狀況的人員傷亡及財產損失。

警察局為加強宣導成效，已將相關影片置於粉絲專頁「臺北波麗士」（網址https：／／www.facebook.com／police.taipei／），歡迎市民朋友點閱瀏覽，其他在北市上班、上學或出遊的民眾也可使用。

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