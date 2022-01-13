國際大導演吳宇森正在籌拍的新片《Silent，Night》原定2月中旬開拍，類似他1989年執導、周潤發主演的《喋血雙雄》，新版劇情則以父親為兒子報仇殺進黑道為主軸，但因Omicron變異株造成上百萬人染疫後，暫時決定不開鏡。

吳宇森原以為已注射第3劑，應該就安全了，便開開心心到工作室上班，和劇組開了開鏡前的大型會議，男主角是曾演過Netflix科幻劇《碳變》和DC英雄片《自殺突擊隊：集結》等夯作的瑞典帥哥喬爾金納曼（Joel Kinnaman），本來準備到美國之外的鄰近防疫安全國家例如墨西哥等拍攝，團隊也已去看外景，由於疫情再度爆發，只能緊急喊卡，等穩定下來才再開始動工。

吳宇森相當樂觀看待，有機會全家團聚在一起，也不忘傳授他的拿手廚藝給子女們。女兒吳飛霞原本是吳宇森的隨身司機，近期更成為第1個習得老爸好廚藝的傳人，還跟著吳宇森採買海鮮食材。吳飛霞是個超級好學的好學生，還自己付費去烹飪學校學歐式餐飲。同時學習好幾課程，且認真地交作業，得了2位老師給A的鼓勵，之後又再去學廣式口味的海鮮餐，動作麻利，爸媽也給予掌聲鼓勵。

以前吳宇森做菜，非得站個6小時，他會邊做菜、邊思考劇本及分鏡，大家常會餓肚子等廚神回過神才有飯吃。不過吳飛霞的動作比爸爸快速，有別於吳宇森重口味的港式料理，她的口味不鹹不淡，眾人都大讚好吃。不僅如此，兒子吳義方也開始學做菜。由於兒女都住在附近，吳家常常有家庭聚會享受天倫之樂，吳導也從兒女身上了解年輕人思考模式，當作是年輕人劇本的參考。