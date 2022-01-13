國產署副署長李政宗13日表示，我國預計在2月21日、5月23日、8月22日、11月21日依序公告2022年四批次的招標設定地上權案，合計共四十二宗，其中第二批與第四批為十一宗，其他皆為十宗。

李政宗指出，2022首批地上權案包括北市中正區兩宗、新北林口區一宗，彰化縣員林市一宗、高雄市三民區兩宗、台南市安平區一宗，還有台中東區、東勢區各一宗，以及台中梧棲區亮點案2800坪一宗。

經國產署盤點2022地上權大案，北市陸軍保養廠4815坪為重點案件，目前國防部正協助瓦斯業者遷移地面上的增壓站，同時配合當地居民需求，將停車場連結至陸軍保養廠E基地，有望趕在2022第四季單獨列標。

北市陸保廠案因地點座落於台北醫學大學旁，距離台北101大樓不到一公里，保守估計，以近年北市信義區地上權行情價每坪百萬元估算，該案底價約50億元以上，為2022年金額最大地上權案。

台中干城地上權案也是亮點之一，國產署配合大台中再生計畫，預計在2022年底推出七宗標的，每宗分別約1800坪，以近一年干城地上權行情價每坪30萬元計算，每宗約5億元，七宗合計約35億元。

另為兼顧政府推動社會住宅政策，李政宗表示，若符合社會住宅評估興建條件標的，國產署在公告招標設定地上權之前將優先徵詢中央及地方住宅主管機關有無規劃需求，如果地方政府有需求、要評估將該筆地上權做為社宅使用，國產署也會全力配合，保留供評估使用，暫緩辦理招標設定地上權作業。